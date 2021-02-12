TOGG'dan 'havalı' anlaşma: Meteoroloji için veri toplayıp tahminleri anında alacak

Türkiye'nin Otomobili teknolojileriyle öncü olma hedefiyle emin adımlarla seri üretiminin başlayacağı güne ilerliyor. Doğuştan elektrikli yerli otomobil TOGG, yeni bir projeye imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve TOGG; meteorolojik veri ve bilgilerin paylaşımı ve ortak kullanılmasına dair protokol imzaladı. Sürücüye Yönelik Uygulamalar, Araç İçi Uygulamalar ve Araçtan Alınacak Sensör Verilerinin Kullanımı başlıklarıyla hayata geçirilecek uygulamalar ve hedeflenen katma değerle yeni teknoloji ve servislerin önü açılacak.

METEOROLOJİ VERİLERİ

Anlaşma kapsamında; TOGG otomobillerinde yer alması planlanan hava tahmin gösterimi, navigasyonda güvenli rota hesaplama ve adaptif menzil hesabı için MGM’nin verileri kullanılması planlanıyor. Bununla birlikte MGM tarafından geliştirilen Karayolları Hava Tahmin Sistemi’nin (KHST), TOGG Akıllı Yaşam Platformuna entegrasyonu sağlanacak. Aynı zamanda aracın akıllı sistemleri sayesinde otomobilden MGM’ye de iletilebilecek. Bilişim Vadisi’nde düzenlenen imza töreninde T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş yer aldı. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, anlaşmanın vatandaşlara ve birçok sektöre ciddi katkıda bulunacağını ifade ederken, TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, TOGG’u ‘Bir otomobilden daha fazlası’, Gemlik Tesisleri’ni de ‘Bir fabrikadan fazlası’ olarak tanımladıklarını hatırlattı.

‘FARK YARATACAK’

T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün çok stratejik bir kurum olduğunu belirterek, “TOGG, gerek teknik özellikleri, gerekse de tasarımsal anlamda fark yaratacak. Geleceği öngören, çevreye duyarlı, yüksek performanslı, akıllı ve kullanım kolaylıkları ile ön plana çıkan bir otomobilimiz olacak. Biz de Bakanlık olarak TOGG’a katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Meteorolojik bilgiler, teknolojinin günden güne geliştiği dünyada hayatımızın her anında ve her alanında. Burada gerçekleştirilecek veri paylaşımı sayesinde; aracın güç tüketiminin optimizasyonu, menzil hesaplama ve sürüş güvenliği gibi konularda kullanıcılar için çeşitli faydalar sağlanacak” dedi.

‘ÖNCÜ BİR ADIM OLACAK’

İmza töreninde konuşan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TOGG-Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği, mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak. Sektörle yakın temas içerisinde hazırladığımız ‘Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası’nı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Bu yol haritasında ortaya koyduğumuz en önemli projelerden biri de ‘Mobilite Açık Veri Setinin Oluşturulması’dır. Bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinde en kritik nokta veri meselesi. Verilerin toplanması, hazırlanması, yeni veri setlerinin oluşturulması, bunların anonimleştirilerek açık veri haline getirilmesi, sonrasında da şirketlere, girişimcilere ve akademisyenlere sunulması gerekiyor. Bugün de bunun ilk adımını atmış oluyoruz. TOGG, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerinden yararlanarak aracın konfor ve güvenliğini artırmış olacak. Veriler sadece sürücüyü bilgilendirmekle kalmayacak, yapay zeka teknolojisi sayesinde araç içi uygulamalar da kendini optimize edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de TOGG’un verileriyle anlık hava şartları hakkında geri bildirim alacak” değerlendirmesinde bulundu.

MGM ve TOGG İŞ BİRLİĞİ NELER GETİRECEK?

Sürücüye Yönelik Uygulamalar

- Anlık hava durumu gözlemlerin gösterimi

- Saatlik tahminlerin sunumu ve meteorolojik uyarılar

- Hedefteki ve rota boyunca hava durumu bilgilerinin sunulması

- Sürücüye hava durumuna göre rota önerileri

- Güzergâh boyunca meteorolojik uyarılara göre risk değerlendirmesi ve uygun kıyafet önerileri

- Araç şarj istasyonlarında hava durumu ve tahmini sunumu ile sürücü bilgilendirme sistemi

Araç İçi Uygulamalar

- Sürüş rotası üzerindeki anlık ve tahmini meteorolojik durumun TOGG kullanıcıları ile paylaşılması

- TOGG’a aktarılacak veriler sayesinde aracın far, silecek, iklimlendirme gibi sistemlerin güç tüketimlerinin optimize edilmesi

- Bataryadan beslenen ana tüketicilerin, meteorolojik hadiseler nedeniyle ilave enerji tüketimlerinin öngörülerek daha doğru menzil tahminine katkıda bulunulması

Araçtan Alınacak Sensör Verilerinin Kullanımı

- Silecek, ABS, ESP, hız, sis farı kullanımı, sıcaklık vb. sensörlerden verilerin alınması, MGM veri bankasına aktarılması ve verilerin anlık durum bilgilendirmelerinde değerlendirilmesi.