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TOGG'dan gurur paylaşımı! İşte yerli otomobilin yolculuğu...

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#TOGG#Yerli Otomobil#Mustafa Varank
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 22:59

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören ile gerçekleşti. TOGG, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOGG Teknoloji Kampüsü'nde üretilen akıllı cihazların gelişim sürecini aktardı.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli araç üretimine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

"YENİ LİGİN EN ÖNEMLİ OYUNSU OLACAK"

Bakan Varank da aynı videoyu paylaşarak, "Avrupa’nın 1 numaralı ticari araç üreticisi, dünyanın sayılı otomobil ihracatçılarından Türkiye, artık kendi yerli ve milli markasıyla, modern üretim kampüsüyle yeni ligin de en önemli oyuncusu olacak. Togg milletimiz için bir gurur, dünya için örnek olacak." notunu düştü.

TOGGdan gurur paylaşımı İşte yerli otomobilin yolculuğu...

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