TOGG'dan gurur paylaşımı! İşte yerli otomobilin yolculuğu...

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli araç üretimine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

"YENİ LİGİN EN ÖNEMLİ OYUNSU OLACAK"



Bakan Varank da aynı videoyu paylaşarak, "Avrupa’nın 1 numaralı ticari araç üreticisi, dünyanın sayılı otomobil ihracatçılarından Türkiye, artık kendi yerli ve milli markasıyla, modern üretim kampüsüyle yeni ligin de en önemli oyuncusu olacak. Togg milletimiz için bir gurur, dünya için örnek olacak." notunu düştü.