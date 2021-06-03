MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOGG'dan 846,8 milyon liralık sermaye artışı
GeriEkonomi TOGG'dan 846,8 milyon liralık sermaye artışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.06.2021 - 12:01 | Son Güncelleme:

TOGG'dan 846,8 milyon liralık sermaye artışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TOGG'dan 846,8 milyon liralık sermaye artışı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG), ödenmiş sermayesi 150 milyon TL'den 996,8 milyon TL'ye çıkarıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre,? TOGG'un, 31 Mayıs'taki Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846 milyon 774 bin TL artırılarak 150 milyon TL'den 996 milyon 774 TL'ye yükseltildi.

Şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler olacak. Buna göre kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık AŞ'nin TOGG’daki hisselerinin, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde mevcut ortaklarca başlatılan satın alma süreci devam etmektedir. Süreç tamamlandıkça ilave bilgilendirme yapılacaktır.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi