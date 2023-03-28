Togg’da siparişler tamam... 20 bin adet T10x için talebin 150 bini bulması bekleniyor

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TOGG, SUV gövde tipine ait yüzde 100 elektrikli ilk modeli T10X için ön sipariş dönemini dün akşam itibarıyla tamamladı. 16 Mart 2023’te başlayarak internet sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla toplanan ön siparişlerin toplamda 150 bin adedi bulması bekleniyor. Şirket T10X için verilen ön siparişin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek araç sayısını 20 bin adede çıkarmıştı. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “12 bin adet olarak belirlediğimiz 2023 teslimatını 8 bin adet artırarak 20 bin adete çıkardık. Bu artışla toplam üretimimiz henüz ilk yılında 28 bin adedi bulacak” açıklamasında bulunmuştu.

ÇEKİLİŞ YARIN

Bu yıl Togg T10X sahibi olacak 20 bin kişiyi ve 20 bin yedek kullanıcıyı belirleyecek dijital çekiliş ise yarın (29 Mart 2023) noter huzurunda gerçekleştirilecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, söz konusu yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden araçlarını teslim alabilecek. Listelerde yer alamayan kullanıcıların yaptığı 60 bin TL’lik kapora ise hesaplarına iade edilecek.

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SIRADA ÖZEL SERİ VAR

Togg’un satışa çıkardığı T10X’in ilk versiyonu 160 kW (218 beygir) güce sahip arkadan itişli (RWD) versiyon oldu. Şirket bu versiyonu doğrudan 20 bin bireysel kullanıcıya 2023 yılına yayarak teslim edecek. Aracın çift elektrikli motora sahip daha güçlü versiyonu (435 beygir) ise ekim ayında yollarda olacak. “100. Yıl Özel Serisi” ile birlikte yollara çıkacak bu versiyonda öncelik NFT satın alan kullanıcılara verilecek. Şirket, daha önce güçlü versiyondan tam 2023 adedi NFT açık artırması için ayırdığını açıklamıştı. Böylece, 2023 yılında Togg satın alabilecek bireysel kullanıcısı sayısının 22 bin 23 adet olması bekleniyor. Kalan 6 bine adede yakın Togg ise kamu kurumları, şirket ortakları ve filolara teslim edilecek.

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İŞTE TESLİMAT DÖNEMLERİ

Togg T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı. Yapılacak çekiliş kapsamında, öncelikle nisan ayından itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu Togg T10X’lerin teslimatları Temmuz 2023’te başlayacak. V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL’lik T10X’in teslimat dönemi ise Kasım 2023. Fiyatlar araçların teslim edildiği dönemdekş şartlara göre değişkenlik gösterebilecek.