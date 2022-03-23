Togg'da önemli gelişme! Robotlar provalara başladı

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Türkiye'nin otomobilinin seri üretime geçmesine çok kısa bir süre kaldı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşaatı tamamlanan fabrikada gövde robotları prova çalışması yapmaya başladı.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 160 robot parçasız olarak prova işlemlerini gerçekleştiriyor.

İleri teknoloji yöntemleri kullanılarak en son çıkan cihazlarla hassas üretime geçecek olan Togg birçok sınavdan da başarıyla geçti.

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ZORLU HAVA KOŞULLARINDA DA ETKİLİ

Kar ve buz üzerinde performans testi yapılan Togg zorlu hava koşullarında da mutlak hakimiyetini bozmadan yoluna ilerliyor. -40 derecede zorlu şartlara göğüs geren ve başarıyla sınavını geçen Togg'un yıl sonunda banttan inmesi bekleniyor. SUV araçlardan beklenen performansı fazlasıyla veren Togg 300/500 kilometre menzile sahip olacak. 160 ve 320 kw motor barındarak olan Togg, 0-100 kilometre hızlanmasını 160 kw motorda 7.6 saniye, 320 kw motorda ise 4.8 saniyede gerçekleştiriyor. 3'üncü seviye otonom sürüşe sahip olan Togg arkadan itiş ve dört çeker olarak üretilecek. 30 dakikanın altında tam doluma ulaşabilen Togg uzun yollarda sürücüsü ve yolcusuna kaliteli ve zevkli sürüş imkanı sağlayacak.

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