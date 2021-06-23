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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 06:53 | Son Güncelleme:

TOGG'da önemli değişiklik

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TOGG'da önemli değişiklik

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yönetim kurulunda yeni atamalar gerçekleşti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'de (TOGG) Bülent Denkdemir ve Taha Yasin Öztürk'ün yönetim kurulu üyelikleri sonlanırken, yerlerine Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve BMC Üst Yöneticisi (CEO) Murat Yalçıntaş getirildi.

TOGG'un resmi internet sitesinde yer alan yönetim kurulu şemasında değişiklik yapıldığı görüldü.
Buna göre, Denkdemir ve Öztürk'ün yerine TOGG Yönetim Kurulu üyeliğinde Tosyalı ile Yalçıntaş'ın isimleri yer aldı.
Öte yandan, söz konusu değişikliğin, Tosyalı Holding'in BMC'nin hisselerinin bir kısmını satın alması sonucunda gerçekleştiği öğrenildi.

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