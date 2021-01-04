TOGG’a İngiliz rakip

PANDEMİ etkisi altında geçen 2020 yılını geride bırakırken tüm dünya, aşılanma ile birlikte bu etkinin son bulacağı bir yeni yıl heyecanı içerisinde. Elbette sosyal olduğu kadar ekonomik açıdan da aşılanmanın önemi büyük. Özellikle otomotiv sektörünün 2021’deki kaderini belirleyecek önemli etkenlerin başında koronavirüsün seyri geliyor. Geçtiğimiz sene Avrupa’da ve dünya çapında olumsuz etkiler yarattığı kadar virüs, sektörün çehresini de değiştirdi. Elektrikli yatırımları arttı, geleceğe dönük çalışmalar öne çekildi. Türkiye için de birçok yeni elektrikli modelin pazara girdiği yıl oldu. 2022’de Türkiye’nin Otomobili’nin yollara çıkması için hazırlıklar devam ederken ve süreç planlanan şekilde ilerlerken pazara bir rakip daha giriş yapıyor. İngiliz marka MG’nin Çin’de ürettiği yüzde yüz elektrikli SUV modeli ZS EV mayıs ayından itibaren Türkiye yollarına çıkıyor. 4 buçuk metreye yaklaşan boyuyla benzer boyutlardaki, TOGG’un SUV’una rakip gösteriliyor.

TÜRKİYE’DE ÜRETİM HEDEFİ



Suzuki, Vespa gibi farklı sınıflardan otomobil ve motosiklet markalarını bünyesinde bulunduran Doğan Trend Otomotiv, yeni bir marka ile anlaşarak Türkiye pazarına soktu. İngtere kökenli, Çin ve çevresindeki Uzakdoğu fabrikalarında üretim yapan MG markası ile anlaşan firmadan yapılan açıklamada en büyük avantajının rekabetçi fiyatları olacağı vurgulanırken, Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Azası ve CEO’su Kağan Dağtekin, “Segment olarak bugün elektriklide iki ana akım var: Birincisi Tesla ile başlayan üst segment spor otomobiller, ikincisi Renault Zoe gibi futürüstik ve küçük otolar. ZS EV ise tam ortasına, yani alışık olduğumuz hacim ve kullanım özellikleriyle geliyor. Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV, özellikleri ve satış fiyatıyla ilgi çekecek. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var. İlerleyen dönemde Türkiye’de bir MG üretim tesisi kurarak Avrupa pazarlarına ihracat yapma hayalimiz var” dedi.

EK GÜMRÜK VERGİSİ

2021’de Türkiye pazarına girecek model, 44.5 kilovatsaatlik bir batarya kapasitesine sahip. 255 kilometreye kadar menzil sunan ZS EV, 353 NM tork ve 143 beygir güç üretiyor. İngiltere başta gelmek üzere, 10 Avrupa ülkesinde satışta olan modelin İngiltere satış fiyatı 25 bin 495 pound (260 bin TL). Türkiye’ye ise elektrikli araçlar gümrük birliği dışında olduğu için, yüzde 10 ek gümrük vergisi ile gelecek.

‘TOGG ÜST SEGMENTİ HEDEFLİYOR’



DOĞUŞTAN elektrikli marka, TOGG ile olası rekabetle ilgili konuşan Kağan Dağtekin, “TOGG, bir çıt daha üst segmenti hedefleyen bir yere oturuyor. Bizim takip ettiğimiz, lansmanında gördüğümüzden farklı, halkın kullanabileceği bir modeli olursa orayı adresliyor. Ama bu da sürpriz değil. TOGG doğru bir hedefleme yaptı. Doğal olarak siz en hızlı büyüyen SUV segmentini hedefliyorsanız, rakipler de oralarda otomobil üretiyorlar” dedi.

‘ELEKTRİKLİ MOBİLİTEYE ÖNEM VERİYORUZ’

DÜNYA çapında içten yanmalı motorların giderek yerini elektriklilere bırakması, otomobil kadar, scooter, motosiklet, bisiklet gibi alanlarda da elektrikli mobiliteyi görülmeye başlanması ile ilgili de yorum yapan Dağtekin, “Tamamen elektrikli scooter’lar Silence ve Vespa Elettrica’yla tüketicileri buluşturuyoruz. Ek olarak elektrikli otomobil segmentinde MG ZS EV’yle ihtiyaçlara cevap vereceğiz. Kişisel taşıma robotu Gita’yla farklı bir mobilite çözümü getiriyoruz. 2020’de bünyemize kattığımız elektrikli şarj istasyonları üreticisi Wallbox’u da elektrikli mobilite çözümlerinin bir tamamlayıcısı olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.