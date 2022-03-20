Togg zorlu hava koşullarında test ediliyor! İşte o görüntüler...

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un test süreci devam ediyor. Sıfırın altında 40 dereceye varan koşullarda test edilen Togg, başarılı sonuçlar alıyor.

Yerli otomobilin zorlu hava koşullarındaki test sürecine ait video Togg'un resmi Twitter hesabından "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" notuyla paylaşıldı.

Togg'un test sürecine dair görüntüler daha önce, "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz" sözleriyle paylaşılmıştı.