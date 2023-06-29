Togg, Türkmenistan'a teslim edildi

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Azerbaycan ve Kazakistan'a teslim edilen Togg'un yeni varış noktası, Türkmenistan oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 2 adet beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a, 'Arkadağ Akıllı Şehri'nin açılış töreninde teslim etti. Berdimuhamedov, Togg'u test ederek, çok beğendiğini söyledi. Atlı birliklerin katılımıyla gerçekleştirilen korteje Togg'lar da katıldı.

Türkmenistan gelenekleri gereği yöresel kıyafetli kadınlar, Togg'ların nazardan korunması için üzerlik otu tütsüsünü araçların çevresinde gezdirdi. Deve yününden yapılan 'Alaca' isimli nazarlık da Togg'ların direksiyonuna bağlandı. Ayrıca, bereket getirmesi için de üzerine un serpildi.

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'TÜM DÜNYADA TAKDİR TOPLAYACAK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, Türkmenistan'a ve Halk Meclisi Başkanı'na sunulmak üzere 2 adet Togg otomobilimizi getirdik. Bugün burada, 'akıllı şehir' olarak tasarlanan Arkadağ şehrinin açılış töreni var. Bir akıllı şehrin açılış töreninde, Türk mühendislerinin eseri olan akıllı cihazları, Togg araçlarını sunmanın da ayrıca çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.

Geçiş töreninde de Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat ismi zikredildi ve Togg araçlarımız da geçiş törenine katıldı. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Ümit ediyorum önünüzdeki dönemde Togg araçları sadece Türkiye'de değil, başta Türk Cumhuriyetleri ve kardeş coğrafyalarımız olmak üzere tüm dünyada büyük bir beğeniyle takdir toplamaya devam edecek" ifadelerini kullandı. (DHA)

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