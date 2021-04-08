‘TOGG, Tesla ve VW’ye meydan okuyor’

FAZ gazetesinde Andreas Mihm imzasıyla yayımlanan “Türkiye, Tesla ve Volkswagen’e meydan okuyor” başlıklı haberde, Türkiye’nin otomobil macerasından bahsedildi. Cemal Gürsel’in 1961’de başlattığı ‘Devrim’ projesinin başarıya ulaşmadığını kaydeden gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu macerayı Cumhuriyetin 100. yılında başarıya ulaştırmak istediği belirtildi. Türkiye’nin milli otomobilinin tek bir şarjla 500 kilometreden fazla menzil sunmayı garanti ettiği ve yarım saatte yüzde 80’e kadar şarj imkânı sunduğunu vurgulayan FAZ, “TOGG’un Tesla, Volkswagen ve potansiyel rakiplere karşı durması bekleniyor” denildi.

Haberinde TOGG’un iştikaklarının Türkiye ekonomisinin büyük oyuncuları oldukları belirtilerek, “TOGG’un sahipleri, Türkiye ekonomisinin önde gelenleri. Hükümet de TOGG’u destekliyor. TOGG gibi büyük yatırımcılar için avantajlar söz konusu. Örneğin vergi indirimleri” denildi.

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