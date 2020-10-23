TOGG tedarikçileri ne zaman açıklanacak?

TOGG tedarikçileri hakkında açıklamalarda bulunan Gürcan Karakaş, yerli otomobil üretiminde pandemi sürecinde de çalışmaların aksamadan devam ettiğini açıkladı. Aracın üretimi ve yerlilik kısmı hakkında da açıklama yapan Gürcan Karakaş, hedefin yüzde 68 yerli üretim olduğunu söyledi.

TOGG TEDARİKÇİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerli otomobilin 15 yıllık bir süreç olduğunu ve öncelikle projenin dış dünyadaki örneklerini incelediklerinin altını çizen Karakaş, hedef kitlenin beklentilerini tasarıma yansıttıklarını ve yerlilik, millilik için aracın üretileceği tesisin tedarikçilerini Ekim ayında seçeceklerini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "TOGG 2022’de en az %51 yerlilikle yollara çıkacak. 2025’ten sonraki yerlilik oranı hedefi %68! Bugünden atılan adımlarla hedeflenen; sürdürülebilir tedarik zinciri kurmak ve yerli katma değeri artırmak. Bu adımlar, otomotiv sektörümüzün topyekün dönüşümünün de habercisi." ifadelerini kullandı.