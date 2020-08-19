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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 07:17,Son Güncelleme:

TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

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TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.
Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

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