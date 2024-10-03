Togg T10F görücüye çıktı! İşte özellikleri...

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Togg'un yeni modeli T10F festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Togg'un sedan modeli olan T10F RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle satışa sunulacak.

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530 KİLOMETRE MENZİLİ OLACAK

T10F'in 0-100 km/s hızlanması 4.6 saniye çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunacak. 160 kW tek motor 218 beygir olacak ve 0-100 km hıza 7.2 saniyede ulaşacak.

350 Nm torka sahip olacak. 320kW çift motora sahip T10F ise dört çeker olup 435 beygir güce ulaşacak. 4.6 saniyede 0-100 km hızlanma yapacak olan otomobil 700 Nm tork üretecek.

Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

DIŞ GÖRÜNÜŞÜ SIRADIŞI

T10F'in dış görünüşü sıradışı olmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil olmasından dolayı rüzgar direncinin az olması için ön tarafta bulunan difüzör kısımları kapalı olarak imal edilmiş olan T10F'in kaslı kaput yapısı hırçın bir görünüm sergiliyor. Tampon üzerinde bulunan bumarang şeklindeki gündüz farları ve krom detaylar ön tasarımı tamamlamış durumda. Ön tamponda park sensörleri de mevcut bulunuyor. T10F'te komple cam tavan bulunuyor.

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Şarj girişi sağ ön çamurlukla bulunan Togg T10F'in alaşım jantlarında lale figürü tema olarak alınmış.

Togg logolu ön farlar karartmalı olarak sunulurken cam çıtaları komple krom dönülerek Premium bir otomobil olduğu ön plana çıkarılmış.

360 derece kamera sistemine sahip olan T10F'in aynaları geleneksel olarak tasarlanmış.

Kapı kolları rüzgar direnci nedeniyle gömülü olarak tasarlanan T10F'in arka camları kendinden karartmalı olarak üretildi.

ARKA TASARIMI UÇTAN UCA AYDINLATMA

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T10F'in arka dizaynına gelindiğinde uçtan uca olan LED stop paneli görülüyor. Plakası tampona yerleştirilen T10F'in bagajı alışılan sedanlar gibi açılmıyor ve liftback olarak tasarlandığından arka camla birlikte açılıyor ve devasa yükleme alanı ortaya çıkıyor.

ÖN KONSOLU TOGG T10X'TEN FARKSIZ

Ön konsoluna gelindiğinde Togg T10X'ten pek farklı değil. Komple ekran tasarımı olan T10F elektrikli otomobil olduğundan şaft geçişi olmadığından düz zemine sahip. Ön koltukların arasından arka koltukta oturanlar için havalandırma difüzörleri de yer alıyor.