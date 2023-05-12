Togg sahneye çıktı! Bursa'da büyük buluşma...

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından Gençlik Haftası kapsamında, “Bursa’da Büyük Buluşma” konseri düzenlendi. Merinos Parkı’ndaki konserde Özcan Deniz ve Derya Uluğ ağırlığını gençlerin oluşturduğu seyircilere muhteşem bir konser verdi. Konserin assolisti ise Anadolu rengi Togg T10X oldu. Anadolu Togg, özel bir rampa ile sahneye çıktı.



GECENİN SÜRPRİZİ



Özcan Deniz’in pilotluğunda sahne alan Togg, gecenin sürprizi olurken Bursalıların heyecanlı alkışlarıyla karşılandı. 16 AKA 986 plakalı T10X’te Özcan Deniz’in co-pilotluğunu yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Bursalıları selamladı.



TEKNOFEST MONTU



Teknofest montuyla seyircilere, “Hoş geldiniz” diyen Bakan Varank, “Teknofest gençliği burada mı?” sözleriyle coşkulu kalabalığa seslendi. Bakan Varank, “Gençler adına” Özcan Deniz’e kırmızı renkli Teknofest montu hediye etti.

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ŞAHANE BİR DUYGU



Özcan Deniz, Togg deneyimiyle ilgili olarak “Şahane bir duygu. Bütün mühendislere, bütün emeği geçenlere sizler adına teşekkür ediyorum.” dedi.



BURSA YÜZYILI



Aynı zamanda AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Miletvekili Adayı olan Bakan Varank da yaptığı selamlama konuşmasında Büyük Bursa Buluşması’nı gerçekleştirdiklerini, coşkunun çok güzel olduğunu belirterek “Önümüzdeki günlerde genç kardeşlerimizle, kadınlarla, Bursalı hemşerilerimizle Türkiye Yüzyılında, Bursa Yüzyılında hep beraber olacağız.” diye konuştu.



KEYİFLİ BİR GECE



Özcan Deniz, “Zorun Ne Benle Aşk” adlı şarkısıyla başladığı konserinde Bursalılara keyifli bir gece yaşattı. Bakan Varank, eşi Esra Varank ile birlikte seyircilerin arasında konseri takip etti. konser sırasında Togg da sahnede kalmaya devam etti.



COŞKU İÇİNDE KARŞILIYORUZ



Derya Uluğ konseri öncesinde de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıları selamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, her yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Gençlik Haftası’nda gençlerle buluştuklarını belirterek “Bursalılar, o kadar çok sevdi ki; geçen sene olduğu gibi bu sene de Derya Uluğ hanımefendi bizlerle birlikte oluyor. Gençlik Haftasını bu yıl coşku içinde karşılıyoruz.” dedi.

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7 DAKİKADA 7 TAHANLI YEDİ

Büyük Bursa Buluşması’nın gündüz programında tahanlı pide yarışması yapıldı. 16 yarışmacının katıldığı heyecanlı mücadeleyi Bakan Varank ile Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da yakından takip etti. Süleyman Işık, 7 dakikada 7 tahanlı pide yiyerek birinci oldu. Işık, 5 çeyrek altının sahibi oldu.Bakan Varank, Merinos Parkında gençlerin, kadınların ve kooperatiflerin stantlarını da ziyaret etti.