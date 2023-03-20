Togg'un ön sipariş sürecine ilişkin en çok sorulan sorular yanıtlandı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön sipariş veren kişi sayısının 41 bin olduğunu duyurdu. Teslimatlar ay sonundan itibaren başlayacak.

Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda satış stratejisi oluşturan Togg, kullanıcıyla temas yöntemlerini çeşitlendiriyor. Togg, doğrudan yönettiği ve 2023 boyunca 10'u sabit 8'i gezici olmak üzere sayıları 18'e ulaşacak deneyim merkezlerinin yanı sıra kullanıcıya yakın olmak için mobil deneyim merkezleri de açmaya başladı.

MOBİL DENEYİM MERKEZİ SAYISI 8'E ÇIKACAK

Aynı anda İstanbul'da Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM'de mobil deneyim merkezleri açan Togg, akıllı cihazlarını ve etrafında oluşan tüm ekosistemi burada kullanıcılarla buluşturacak. Bir şehirde en az 1,5-2 ay açık kalacak mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X'i inceleme şansı bulacak. Togg, yıl içinde mobil deneyim merkezi sayısını 8'e çıkaracak. Togg'un mobil deneyim merkezleri, 2023 boyunca Türkiye'nin 7 bölgesini dolaşacak.

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'BU MAĞAZALARIMIZLA 7 BÖLGEMİZİ DOLAŞACAĞIZ'

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, kullanıcılara uçtan uca, hızlı ve verimli bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, "Kullanıcıyla temas ettiğimiz noktalarımızı açmayı sürdürüyoruz. Deneyim merkezlerimizin ilkini İstanbul Zorlu Center'da açmıştık, bu sayıyı bu yıl Türkiye çapında 18'e çıkaracağız. Yine bu yıl içinde 20'den fazla sabit ve mobil servis noktamız hazır olacak. Kullanıcılarımızla bir araya geleceğimiz mobil deneyim merkezilerimizin sayısını da yıl içinde 8'e çıkaracağız. Bu mağazalarımızla da 7 bölgemizi dolaşacağız" dedi.

TOGG'DA MERAK EDİLENLER

T10X ön sipariş süreciyle ilgili sıkça sorulan sorular yanıtlandı. Togg'un Twitter adresi üzerinden şu soru ve cevaplara yer verildi:

Kredi kartımla ödeme yaptım ama premium olamıyorum?

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Sadece kendinize ait bir banka hesabından banka para transferi yaparak Premium hesaba geçiş yapabilirsiniz.

Uygulamadan ön sipariş verirken "Sizden kaynaklanmayan bir hata oluştu." şeklinde uyarı alıyorum. Nasıl ilerlemeliyim?

Bu hatayı alan kullanıcılarımızın sorununu en kısa sürede çözmek için sistemlerimizi iyileştirmeye devam ediyoruz.

Banka hesabından veya kredi kartından para transferi yaptım ama e-Cüzdanıma yansımadı.

Para transferini gerçekleştirdiğiniz banka hesabı size ait olmalıdır. Açıklama kısmında sadece e-Cüzdan numarası yer almalıdır. Unutmayın, para transferi standart süresi yarım saattir fakat yoğunluk nedeniyle işlemin gerçekleşmesi yaklaşık beş saat kadar sürebilir.

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Ön Sipariş için e-Cüzdanımda yeterli tutarda para var, fakat bakiyemle ilgili hata aldığım için ön siparişimi tamamlayamıyorum. İnternet tarayıcınızın önbellek ve tarama verilerini temizledikten sonra bu sorun ortadan kalkacaktır.

Birden fazla kredi kartıyla işlem yapabilir miyim?

Evet yapabilirsiniz. Sistemsel sorun yaşamamanız adına bir kredi kartının transfer işlemi

tamamlandıktan sonra diğer kredi kartıyla işleme devam etmenizi öneririz.

Aynı zamanda hem kredi kartı hem de banka hesabımdan e-Cüzdanıma yükleme yapabilir miyim?

Hem banka transferi hem de kredi kartı kullanarak e-Cüzdanınıza bakiye yükleyebilirsiniz. Sistemsel sorun yaşamamanız adına bir transfer işlemi tamamlandıktan sonra diğer transfer işlemi ile devam etmenizi öneririz.

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Başka bir kişiye ait banka hesabından e-Cüzdanıma transfer yapmak istedim fakat bakiye e-Cüzdanıma yansımadı.

Para transferini gerçekleştirdiğiniz banka hesabı mutlaka size ait olmalıdır. Değilse, gönderdiğiniz tutar banka işlem süresine bağlı olarak hesabınıza iade edilecektir.

Bankadan para transferi yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Para transferini gerçekleştirdiğiniz banka hesabı mutlaka size ait olmalıdır.

Alıcı IBAN ve bilgilerini kontrol ettikten sonra açıklama kısmında sadece belirtilen e-Cüzdan numaranızın yazdığından emin olun.

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Dikkat etmeniz gerekenler;

Banka para transferlerinde EFT saatlerine dikkat etmeyi unutmayın.

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Sistem yoğunluğu nedeniyle yüklediğiniz bakiyenin e-Cüzdanınıza yansıması vakit alabilir.

Banka para transferi yaptığınız hesabın kendinize ait olması gerekmektedir.

Banka transferi yaparken açıklama kısmında sadece e-Cüzdan numarası yer almalıdır ve farklı bilgiler eklenmemelidir. Aksi durumda transferiniz gerçekleşmeyecektir.

Banka transferi yaparken alıcı bilgilerini belirtilen şekilde yazdığınızdan emin olun.

Ön sipariş dönemi 16 Mart-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecektir. Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır.