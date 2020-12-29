TOGG Gemlik tesisi inşaatı için imzalar atıldı

TOGG Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan inşaat komitesi tarafından 16 şirket arasından belirlenen Yapı Merkezi; teknik ve teknolojik yetkinlikleri, finansal gücü ve ticari yaklaşımının yanı sıra endüstriyel yapılar alanındaki güçlü referanslarıyla TOGG Gemlik Tesisi’ni hayata geçirecek şirket olarak belirlendi. Zemin iyileştirme çalışmalarının son aşamaya geldiği fabrika alanında Ocak 2021’den itibaren üstyapı çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Yaklaşık bir yıllık sürede tamamlanması planlanan üstyapı çalışmalarının ardından TOGG tesisinde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022’de ilk seri üretimin başlaması hedefleniyor. İşe alımların 2022’de başlayacağı tesiste, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak. Tesis toplamda 1.2 milyon metrekarelik alana inşa edilecek, çalışanlarının en az yüzde 30’u kadınlardan oluşacak. Başlangıçta yerlilik yüzde 51 olacak, 2025’te yüzde 68’e kadar ulaşacak. 2030’a kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOGG, Türkiye’nin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmek üzere planlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Her tedarikçiye eşit yaklaşma politikamıza uygun olarak şeffaflık sağlayarak elektronik ortamda açık ihale yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz ihaleyi Yapı Merkezi kazandı” dedi. TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş ise, şunları söyledi: “En başında planladığımız gibi, hedeflerimize uygun şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Tesis, TOGG ekosisteminin en önemli unsurlarından biri olacak.”