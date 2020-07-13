TOGG ekosistemi büyüyor

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “TOGG için yola çıkarken, ‘varsa Türkiye’den firmalarla, henüz Türkiye’de yoksa da dünyadaki en iyilerle çalışacağız’ demiştik. EDAG’ın TOGG’un çekim alanına girerek Bilişim Vadisi’ne gelmiş olması ‘Mobilite Ekosistemi’ oluşturmak olan ana hedefimize doğru bir adım daha attığımızın kanıtı” dedi.

'E-MOBILITY'E ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK'

TOGG ile olan iş birliği kapsamında Türkiye ofisinin açılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EDAG CEO’su Cosimo De Carlo; “Mayıs 2019’dan bu yana sorumlu mühendislik ortağı olarak TOGG’la başarılı bir iş birliği yürütüyoruz. Bu iş birliğinin geldiği noktada Türkiye’de de bir ofisimizin olması gerektiğine karar verdik. Çünkü TOGG’un Türkiye ve Avrupa’nın elektrikli ulaşımına (e-mobility) önemli katkı sağlayacağından eminiz” diye konuştu.