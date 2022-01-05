TOGG dünya sahnesinde! Gürcan Karakaş Türkiye'nin otomobilini tanıttı...

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TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın konuşmasından öne çıkanlar:



* Bugün Las Vegas'ta fuarda ve sosyal medyadaki canlı yayınlarında bize katıldığınız için teşekkür. Bizim planımızda yeni mobiliteyi ele alırken diğer aktörlerden bizi ayrıştıran şeylerden bahsedeceğim. Neden bu kadar uzun yol kat edip CSE'ye geldiğimizi ifade edeyim.

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* Bizim önceliğimizin altını çiziyor. Kasten bu tercihte bulunduk. Tüketici markamızın ilk duyurusunu da buradan yapmak istedik.

* Oyunun kuralları değişmekte olduğu için şununla başlamak istiyorum; bu aslında çoğumuzun bildiği bir hikaye.

* Öte yandan herkes bu yeni fırsata katılamıyor, pay alamıyor: 3 boyutta mega trendlerin değiştiğini görüyoruz. İlk kısmı teknoloji kısmı. Bağlantılı ve elektrikli kısmı. Öte yandan sosyal davranışlarda etrafımızdaki akıllı cihazlara alışıyoruz.

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* Arabanın akıllı bir cihaza evrildiğini görüyoruz ve yeni bir yaşan alanını burada ortaya çıkıyor. Bizde ilk günden itibaren bu yaşam alanını tasarladık.

* Aslında biraz da sayılarla göstermek isterim. Kar havuzlarına bakarsanız önümüzdeki birkaç yıl içinde hatta yarından sonra tasarım 4-5 sene sürüyordu, üretim imalat 4-5 sürüyordu. 2025 dediğimiz aslında çok yakın bir gelecek.

* Bu sütunlarda gördüğünüz kar havuzları yeni mobilitenin alanında olacak. Bizim en başından beri niyetimiz buydu. Bu yolculuğa çıkmadan evvel biz de dünyada yaklaşık 20 şirketle bir kıyaslama yaptık. Daha başarılı olanların ana sebebi neydi, daha başarısız olanların sebebi neydi. Bunu görmek istedik.

* Bir şirketin entellektüel varlığı somut varlıklarından daha önemli oluyor .Artık hangi ülkede kaç fabrikanınız, kaç çalışanınızın olduğu önemli değil.

* Akıllı bir araç tasarlarsınız onun farklı olması lazım. En baştan itibaren bunu tüketici elektroniği olarak tasarlamanız gerekiyor. Yani teknoloji kısmı bağlantılı olan diye geçiyor.

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USE CASE MOBILITY

* Biz küresel bir Use Case sağlayıcısı olarak bahsediyoruz. Bu başlangıçta gaz ve toz bulutuydu.

* Bizim bir hassa iş ortaklığı dediğimiz farklı bir yaklaşımla inovasyonu ele almak. Yarından sonra inovasyonların çoğu kurumsallardan değil. Bizim yapılanma şeklimiz ve ortaklarımızla işbirliği biçimimizde farklı bir yaklaşım.

* Ülkede en büyük telekom operatörü var. Yine bölgenin ticari üreticisi var. Yani ekosistemimiz için ihtiyacımız olan her ne varsa büyük ölçüde bu ortaklarımızın yetkinlikleri bunları karşılıyor. Biz yolcuğumuzu yeni lige giden yol olarak tanımlıyoruz. Eski dünyada odak motorlar ve şanzımanlaraydı. Yeni dünyada ise odaklandığımız nasıl değer ürettiğimizdi. Ürünün kendisi değil.

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* Sistemin bütünü aslında internette yer alıyor. Araçta internet yok , internetin içinde araç var. Yarından itibaren şirketlerin odağı beygir gücünde olmayacak işlemci gücünde olacak.

* Doğu tarafına bakacak olursak duygusal dünyayı daha iyi anlıyoruz. Batı dünyasına baktığımıza baktığımız daha rasyonel davrandığını görüyoruz. Öte yandan duygusal ve rasyonel davranışların birleştirilmesi de bizim logomuzda temsil ediyor. Use Case Mobility kavramı bizim en çok çabayı gösterdiğimiz alan. Bugün ve yarını birleştirdiğimiz tam olarak da bir alan.

*Potansiyel faydaları ve kullanıcıların beğendiklerini ve beğenmediklerini belirli bir odak gerekiyor. Bu odaklanma da stratejik gelişmelere yansıyor.

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* Bu ilgili stratejik alanları belirlerken dünya genelinde startup taraması yaptık. Onlarla irtibata geçtik derinlemesine toplantılarımız oldu. Nihayetinde 28 startup'la çalışmaya başladık.

* Bizim amacımız aslında ekosisteme yama yapmak değildi. Nasıl daha büyük adımlar atabiliriz. Çelik bir model gerekiyor. İşlevsel ekiplerin bir araya gelip çerçeveyi oluşturuyorlar. Biz binlerce fikir üzerinden 350 kullanıcı fikri belirledik. Bunlardan 40'ı yüksek yenilikçi olarak belirlendi. Biz belirlediğimiz bu konularda startup'larla çalışmaya başladık.

"0-100 KM HIZA 4.8 SANİYEDE ÇIKIYOR"

* Akıllı cihaz alanında sunduklarımıza bakacak olursa çok büyük bir aks aralığı var. 200 ile 3400 beygir gücü sunuyoruz. 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunuyoruz. Bunlar ilk günden itibaren kıyaslama mukayese yoluyla belirlediğimiz hedefler. Ve tabi bunların da mobility ekosistemine entegre edilmesi gerekiyor. Hizmetler tarafındaki daha yüksek faydayı gördük. Bu yaşam alanında kredi kartınızı çıkarmanız ya da başka bir şey yapmadığınız bir yolculuk hayal edin.

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* Diğer hedefimiz de çarpışma testlerinden 5 yıldız almak. Bir arabadan fazlasını oluşturduğumuz için bir fabrikadan daha büyük bir tesis oluşturmamız gerekiyordu. Her şey tek bir çatı altında olacak. Bu teknolojiyi 3. taraf ve şirketlerle yaşayabiliyoruz. Biz aynı zamanda Avrupa'daki en yüksek boyahaneyi işletiyoruz.

* Boya atölyemizdeki uçucu bileşik salımları Avrupa standartlarının 7'de 1'inde, Türkiye standartlarında 9'da 1'inde... Neler yaptığımıza bakalım. Tesis 2022'de tesis inşası başladı. Aralık 2021 itibarıyla boyahane gibi teçhizatın kurulumunu yapıyoruz. Eğer ilginizi çekerse inşaat çalışmalarını YouTube hesabından takip edebilirsiniz. Seri üretim 2023'ün ilk çeyreğinde başlamış olacak. Prototip ve test çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor.

* Bu yeni dünyada pilin hücreden modüle, modülden pakete kadar gitmesinden bahsediyorduk. Ortağımız güç konusunda lider. Yüksek enerjili hücreler konusunda da öncü. Otomotiv işi için değil, enerji depolama işleri için de yapacağız. Sadece otomotiv, Türkiye için değil. Bir dizi ülke var. Afrika ülkeleri dahil olmak üzere. Ve bu şirketi 15 gbw hücre ve paket boyutuna ulaştıracağız.

* Nadir karbonnötr fabrikalarından birine sahip olacağız. Biz birlikte dünya genelinde seçme insanlarla bir ekip oluşturduk. Bu ekip gece gündüz demeden, uykusundan feragat ederek bunu piyasaya sunmak için yorulmaksızın çalışıyor. Bu eski şirketlerden gelen insanlar aslında klasik hiyerarşi olmayan bir yere gelerek çalışmaya başladılar.

TOGG CEO'SU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıttı. Tanıtımın ardından TRT Haber'e açıklama yapan Karakaş, duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşlarını tutamayan Karakaş, "Çok heyecanlıyız. 3 sene önce buraya geldiğimizde buraya gelmeliyiz demiştim, geldik. Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" dedi.



