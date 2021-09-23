TOGG CEO’su Karakaş: Ezber bozacak start-up’lar radarımızda

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Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türkiye mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle planlar doğrultusunda ilerlediklerini ifade eden Karakaş, “2018 yılında başlayan ve 2033’e kadar sürecek olan 15 yıllık bir iş planı yaptık. Bu planın çerçevesini işinin ehli bir ekiple destekliyoruz. Mobilite ekosistemimizin merkezi olan Gemlik Tesisimizi, ‘Akıllı’, ‘Çevre Dostu’ ve ‘Aynı Çatı Altında’ gibi pek çok niteliği ile ‘Bir Fabrikadan Daha Fazlası’ olarak tanımlıyoruz. Bir yandan buradaki çalışmalarımız hızla devam ederken, diğer yandan mühendislik ve geliştirme tarafında da hız kesmeden faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

YÜZDE 85’İ TÜRKİYE’DEN

TOGG’un mobilite ekosistemi içinde başka şirketlerle, özellikle de start-up’larla iş birliklerinin çok önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Karakaş, “Bugünün otomobil dünyası ürün konseptini oluşturma, aracı geliştirme, üretme, satış ve sonrasındaki işleyişlerle ilgileniyor. Bizim işimiz ise başkalarının işinin bittiği yerde başlıyor çünkü biz otomobili yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürüyoruz. Buradaki dönüşüm için yeni yetkinliklere sahip olan tedarikçiler ve iş ortaklarına ihtiyacımız var. Özellikle ‘smart living’ akıllı yaşam diye tabir ettiğimiz alandaki bağlantılı teknolojilere hizmet edecek çözümler üreten ve yine ‘disruptive’ dediğimiz, oyunun kuralını değiştirecek, ezberleri bozacak alanlarda adım atan start-uplar radarımızda. Şimdiye kadar kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli mobilite kavramlarımızı temsil eden use-case mobility değer zincirimize katkı sağlayacağını düşündüğümüz yüzde 85’i Türkiye’den 220 start-up’ı inceledik, 125 start-up ile görüştük, 24 start-up ile anlaşmalar yaptık ve 10 start-up ile birlikte çalışıyoruz. Türkiye’deki mobilite ekosistemini start-up’larla birlikte dönüştürüyoruz” dedi.

Öte yandan TEKNOFEST’e katılan TOGG, 2022 yılında üretime başlayacağı C-SUV ön gösterim aracı ile batarya modülünü de festival katılımcılarının ilgisine sundu. TOGG, üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak.