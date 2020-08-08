TOGG CEO’su Gürcan Karakaş başka markalar için de üretim yapılabileceğini açıkladı: Dünya markalarına Türk üretimi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan TOGG Gemlik Tesisi’nin temel atma töreninin ardından Türkiye’nin Otomobili, yeni anlaşmalar yapmaya devam ediyor. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen online basın toplantısında uluslararası ortaklıklar ve üretim aşaması ile ilgili birçok açıklama yapıldı. Türkiye’nin Otomobili’nde üretim sürecine hızla gidilirken, dünya çapında 10 ayrı üretici ile gizlilik anlaşmaları imzalandığı ve bu anlaşmalar kapsamında karşılıklı olarak firmaların birbirleri için parça ve ürün üretimi yapabileceği belirtildi. Gürcan Karakaş, “Dünya çapında sektörünün uzmanı olan bir şirket ile batarya üretimi için Türkiye’ye gelmesi konusunda anlaştık. Batarya üretimini tamamıyla Türkiye’de yapacağız. Üretim adetlerimiz arttıkça hücre üretimini de burada yapmak için planlamalarımız bulunuyor. Başka şirketler için batarya dahil birçok farklı ürünün üretimini üstlenebiliriz” dedi.

‘AVRUPA’DA TEKİZ’

Tedarikçi seçimini yüzde 93 oranında tamamladıklarını belirten Karakaş, “Dünya üzerinde doğuştan elektrikli otomobil üretimi yapan sayılı marka var. Biz de konvensiyonel olmayan bir elektrikli otomobil üreticisi marka olarak Avrupa’da tekiz. Bu da bizim elimizi büyük oranda güçlendiriyor. Biz tedarikçi aramıyoruz, dünya çapında üretici ve tedarikçiler bizimle çalışmak için geliyor. Tedarikçi seçimimizi büyük oranda tamamladık ve bunun yüzde 78’inin ise Türkiye’deki firmalardan oluşuyor. Yüzde 22’si ise Avrupa ve Asya’dan” dedi.

YERLİ VE MİLLİ VURGUSU

Kamuoyunda en çok konuşulan yerlilik oranı ile ilgili de açıklamalar yapan Gürcan Karakaş, “Yerli ve milliyiz. Türkiye’de binek otomobil üretimi yapan firmaların yerlilik oranı yüzde 19.6 ile 66.3 arasında değişiyor. Bu orana üretim yapılan 50 yılda ulaşıldı. Biz ise Türkiye’nin Otomobili olarak üretim başlangıcından itibaren yüzde 51’lik oranla başlayıp Türkiye’nin en yüksek oranı olan 66.3’ü ilk üç senemizde geçerek yüzde 68 yerlilik oranına ulaşacağız. Ancak yalnızca yerli değil aynı zamanda milliyiz. Tüm kararlarımızı başka birine bağımlı olmadan alabiliyoruz, bugünden yarına karar verebiliyoruz” diye konuştu.

‘HER İŞİMİZE TÜRK BAHARATINI KATACAĞIZ’

Coğrafi olarak Doğu ve Batı’nın sentezlendiği muazzam bir konuma sahip oldunduğunu vurgulayan ve bunun avantajlarını kullanmak istediklerini belirten Gürcan Karakaş, “Biz doğru zamanda doğru yerdeyiz ve bu avantajımızı kullanacağız. Her davranışımızda hem şu anda şirket olarak bulunduğumuz konumun avantajlarını hem de Türkiye’nin avantajlarını kullanacağız. Her faaliyetimizi Türk baharatının kendine özgü tadı ile zenginleştireceğiz. Bu doğrultuda ilerleyen dönemde elbette bir slogan çalışmamız da olacaktır” dedi.

‘HONDA TÜRKİYE FABRİKASI İLE İLGİLENDİK’

Japon üretici Honda’nın Türkiye’deki faaliyetlerini durduracağını açıklamasının ardından fabrikanın boşa çıkacak olması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Karakaş, “Elbette böyle bir fırsatı değerlendirmek istedik. Hem Honda’yla hem de bakanlıkla görüşmelerimiz oldu. Ancak markanın stratejik öncelikleri ile bizim süreçlerimizde uyuşmazlık yaşandı. Bu sebepten dolayı bu fabirkayı alarak dönüştürme planımızı hayata geçiremedik” şeklinde konuştu.

‘MEVCUT SUV’LARDAN PAZAR PAYI ALACAĞIZ’

Halkın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi ise fiyat konusuydu. Bu konu ile ilgili de mevcut C-SUV modelleri ile yakın fiyatlarda olacağını belirten Gürcan Karakaş iddialı açıklamalar yaptı: “Türkiye’de şu anda yüzde yüz elektrikli SUV üreten ve satan marka olmadığı için, hali hazırda piyasada bulunan C-SUV üreticilerinden pazar payı alacağız. Benzer bir ortalamadaki fiyat skalasına sahip olacağız.”