Togg bugün satışta: 12 bin adet T10X için ön sipariş dönemi başladı

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Togg’un satışa başlayacağı ilk modeli T10X için ön sipariş süreci bugün itibarıyla başladı. C segmentindeki tamamen elektrikli SUV aracı satın almak isteyenler şirketin internet sitesi togg.com.tr veya akıllı telefon uygulaması Trumore üzerinden ön siparişe katılabilecek. Sipariş verebilmek için öncelikle bir profil (Tru.ID) oluşturulacak. Profillerini oluşturan kullanıcılar üç farklı versiyonla satışa sunulan Togg T10X’in tercih ettiği versiyonunu, donanımını, rengini ve jantlarını aynı alan üzerinden belirleyecek. Daha sonra kullanıcılar burada bir e-cüzdan da açarak ön siparişe katılmak için gerekli olan 60 bin TL’lik kaporayı kredi kartı ya da banka hesapları üzerinden dijital cüzdana aktaracak.

NASIL SİPARİŞ VERİLECEK

Satın alınmak istenilen versiyon ve donanım özellikleri oluşturulduktan sonra e-cüzdanda yeterli bakiye (60 bin TL) bulunuyorsa ön sipariş süreci tamamlanacak. 24 Mart Cuma gününe kadar toplanacak ön siparişlerin ardından sıra çekilişe gelecek. Çekiliş 28 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonucunda sipariş hakkı kazanan kullanıcılar belirlenmiş olacak. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

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Örneğin, Kasım 2023’ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL’lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı, çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcıya yapılacak.

ÜÇ FARKLI SEÇENEK

İlk etapta sadece 160 kW (218 beygir) güce sahip arkadan itişli (RWD) versiyonuyla satışa çıkarılan T10X’in iki farklı donanım (V1 ve V2) ve batarya seçeneği bulunuyor. Modelin standart menzilli batarya seçeneği 52.4 kWh kapasiteyle 314 km yol alıyor; 523 km menzilli batarya seçeneği ise 88.5 kWh kapasiteye sahip.

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Togg’un ilk modeli için açıkladığı üç farklı fiyat opsiyonu da bu menzil ve kapasite seçeneklerine göre belirlenmiş durumda. Bu kapsamda, V1 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkıyor.

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HANGİ TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK

(*Teslimatların başlayacağı dönemi ifade eder. Kura sıralamasına göre tarihler değişebilir. **20 bin TL’lik lansman özel donanım paketiyle satışa sunulan versiyondur.)

BU SENE 14 BİN 23 KİŞİ ALABİLECEK

Togg’un satışa çıkardığı T10X’in ilk versiyonu arkadan itişli (RWD) oldu. Şirket bu versiyonu doğrudan 12 bin bireysel kullanıcıya çekiliş ile teslim edecek. Aracın çift elektrikli motora sahip daha güçlü versiyonu (435 beygir) ise ekim ayında yollarda olacak. “100. Yıl Özel Serisi” ile birlikte yollara çıkacak bu versiyonda öncelik NFT satın alan kullanıcılara verilecek. Şirket, güçlü versiyondan tam 2023 adedi NFT açık artırması için ayırdığını açıklamıştı. Böylece, 2023 yılında Togg satın alabilecek bireysel kullanıcısı sayısının 14 bin 23 adet olması bekleniyor. Şirketin bu yıl üreteceği toplam araç sayısı 20 bin adet olarak açıklanmıştı.