Togg Avrupa'da başarıdan başarıya koşuyor

Haberin Devamı

Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 15. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni, Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlendi. Törene TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Toplam 14 sektörde en iyi performansı sergileyen 23 şirketin ödül aldığı törende, Kocaeli Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin temsili açılışı yapıldı.

Gözden Kaçmasın Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret ve EYT açıklaması Haberi Görüntüle