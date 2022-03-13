Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

TOGG, Ankara’da sahneye çıkıyor

#TOGG#Ankara#Ekonomi Ve İklim Değişikliği Zirvesi Ve Fuarı
TOGG, Ankara’da sahneye çıkıyor

Başkent Ankara, dünyadaki ilk “Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı”na ev sahipliği yapacak. TOGG’un da tanıtılacağı dünyanın ilk ‘ekonomi ve iklim değişikliği’ temalı fuarına AB, Birleşik Krallık, Japonya’nın da aralarında yer aldığı ülkelerin büyükelçileri, Birleşmiş Milletler’den uluslararası dernek, vakıf ve kalkınma ajanslarının temsilcilerine, oda ve belediye başkanlarına kadar geniş bir çerçevede 12 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.

Haberin Devamı

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle buluşmasında “Fuara Türkiye’nin önde gelen markaları destek verecek. TOGG stant açarak otomobilini tanıtacak. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunun her yönüyle detaylı olarak ele alınacağı zirve oturumları gerçekleştireceğiz” dedi.

35 SEKTÖRDE RİSK BELİRLENDİ

Yeşil dönüşüm konusunda farkındalık oluşturarak, döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için düzenlenen Fuar Ankara Ticaret Odası öncülüğünde 30-31 Mart’ta ATO Congresium’da yapılacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Avrupa Birliği’nin yeşil mutabakat politikasının tüm sektörler, ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirterek, bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Haberin Devamı

ASO Başkanı Özdebir de iklim değişikliği konusunda uzman bir firmayla çalışma yürüttüklerini aktararak, 35 sektörle ilgili firmaların karşılaşabileceği riskleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri çıkaracaklarını anlattı.

EN ÇOK TÜRKİYE ETKİLENİR

Özdebir, 2026 yılına gelindiğinde şirketlerin karbon ayak izlerinin sadece beyana değil, doğruluğunu ispat edecek onaylanmış belgelere ihtiyaç duyacağına işaret ederek, “Türkiye’de de 2026 yılına kadar uluslararası akreditasyona sahip karbon ayak izi verilerini doğrulayacak bir kuruma ihtiyacımız var” dedi. Özdebir, “AB’nin yaptırımlarından, iklim değişikliğini önlemeye yönelik belirlediği kurallardan en çok etkilenecek ülkelerden biri Türkiye. Bu konuda ilk aksiyonu sanayicilerin alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TOGG#Ankara#Ekonomi Ve İklim Değişikliği Zirvesi Ve Fuarı

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen
Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu

Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma! Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen
Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu

Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma! Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu?

#Covid-19