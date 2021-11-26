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TOGG açılımı nedir ve ne demek?

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TOGG açılımı nedir ve ne demek

TOGG ya da açılımı ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Türkiye'nin yerli otomobilini üretmek adına çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. TOGG markasıyla çıkacak olan araçların satışını gerçekleştirecek olan firma, elektrikli üretim yapmayı hedefliyor. İşte, TOGG hakkında detaylı bilgiler

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Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019'da Kök Grubu'nun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. TOGG Yerli Otomobilin SUV ve sedan modelleri 27 Aralık 2019'da yapılan bir basın toplantısında tanıtıldı.

TOGG'un elektrikli otomobil üretimi için Gemlik, Bursa'da 22 milyar TL maliyetle fabrika kuracağı açıklandı. Fabrika için proje bazlı devlet yardımı verileceği duyuruldu. 21 Mayıs 2020'de fabrika için ilk kazma vuruldu. Ağustos 2020'de şirketin TOGG markasıyla üretim yapmasına karar verildi. TOGG modellerinin satış fiyatına ilişkin çeşitli görüşler basında yer alsa da şuanda şirket tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor.

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