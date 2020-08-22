Togem-Der’den anlamlı yardım

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde kurulan Togem-Der de etkinlikler kapsamında bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklara ve evlenecek çiftlere yardım götürdü. 450 aileye gıda, beyaz eşya; 300 çocuğa kıyafet, oyuncak ve okul araç-gereç yardımı yapıldı, 2 bin 500 adet maske dağıtıldı. Pandemi nedeniyle düğünleri-nikahları ertelenen, maddi yetersizlikler yüzünden evlenemeyen 30 gelin ve damat adayına gelinlik, damatlık yardımı gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi ve İnegöl Ticaret Odası iş birliğinde çiftlere mobilya desteğinde bulunuldu.

SAADET GÜLBARAN: DAYANIŞMA RUHUNA KATKIDA BULUNMAK İSTEDİK

Togem-Der Başkanı Saadet Gülbaran ‘’Özellikle kadın ve çocuk merkezli sorunlara dikkat çekmeye ve gücü yettiğince çözüm üretip uygulamaya çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Temelde önceliğimiz eğitim. Bugüne kadar birçok proje üretip hayata geçirdik. Öğrencilere burs, ihtiyacı olan ailelere ev eşyası, giysi ve sağlık hizmeti ise süreklilik arz eden çalışmalarımız arasında. Böylesine şanlı bir zaferin yıldönümünde de asırlardır Anadolu'da hakim olmuş hoşgörü kültürünün mirası olan dayanışma ruhuna katkıda bulunmak adına dar gelirli ailelerimizin gıda, giyim, beyaz eşya ve muhtelif konulardaki ihtiyaçlarını karşıladık. Paylaşma ve destek olma konusunda tüm dünyaya da çağrıda bulunuyoruz’’ diye konuştu.