TOG bursiyerlerine destek

Elidor’un Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile hayata geçirdiği “Kendi Yolumuzda” projesi için tasarlanan 100 bin adetlik özel bir seri sadece Migros mağazalarında satışa çıkıyor. Serinin satışından elde edilen gelirin bir bölümü TOG Burs’larına bağışlanıyor.

ENGELLERİ KALDIRMAK İSTİYORUZ

Proje başladığı mart ayından bugüne kadar 45 binin üzerinde genç kadına Udemy iş birliği ile çevrimiçi eğitim desteği sunarken 200 genç kadına üniversite eğitimleri boyunca geçerli TOG bursu vermeye başladı. Unilever Saç Bakım Kategorisi Pazarlama Müdürü Gizem Erbaş, “Daha çok sayıdaki genç kadının hayallerine giden yoldaki engelleri kaldıran bir yol arkadaşı olmak için çalışıyoruz. Yeni iş birliğimiz de bu amaca paralel bir adım” dedi.

Migros Kozmetik Pazarlama Ürün Grubu Müdürü Aslı Yücel ise şunları söyledi: “Kadınların başarıya ulaşması ve hem ekonomik hem de sosyal hayatta daha fazla yer alması için kurulduğumuz günden bu yana farklı projelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ‘Kendi Yolumuzda’ projesinde biz de elimizi taşın altına koymak istedik. Fayda sağlayabileceğimiz her bir genç kadın bizim için çok kıymetli. İlerleyen dönemde de kadınlarla hayatın her alanında birlikte geleceğe yan yana yürüyebileceğimiz projelerde yer almaya devam edeceğiz.”

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