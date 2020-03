Tofaş, salgınla mücadele için üç farklı koruyucu ekipman üretiyor

Tofaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme bulunurluğuna destek olmak amacıyla, üç farklı koruyucu ekipman üretimine başladı.



Tofaş açıklamasına göre, Türkiye'nin beşinci büyük sanayi kuruluşu olan şirket, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, virüsün yayılmasına engel olmak ve sağlık personelini korumak için konu uzmanları ile görüş alışverişinde bulundu. Değerlendirmeler sonucunda en çok ihtiyaç duyulan koruyucu ekipmanları belirleyen Tofaş, bu konuda hızla çalışmaya başladı.



Tofaş Ar-Ge Merkezi'ndeki çalışmalar kapsamında, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabini üretimleri gerçekleştirildi. Bursa'daki fabrikada ilk etapta üretilen biyolojik örnek alma ve ve entübasyon kabini Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi. Tofaş, bu ekipmanlara ek olarak bu hafta itibariyle "siperlikli maske"nin seri üretimine başlayarak, sağlık çalışanlarına destek sağlayacak.



"ÜRETTİĞİMİZ EKİPMANLARA ÇOK SAYIDA İHTİYAÇ OLDUĞU BİLGİSİNİ ALIYORUZ"



Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, "Türkiye'nin öncü sanayi ve Ar-Ge şirketlerinden biri olarak, koronavirüs ile verilen mücadeleye gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Fedakarlıkla çalışan sağlık personelinin korunmasına katkı sunmak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.



Şirket mühendisleriyle çok sayıda saha ve ofis çalışanlarının örnek bir çalışma sergilediklerini aktaran Eroldu, şunları kaydetti:



"Çalışanlarımız kısa sürede, yurt dışından aldıkları kabin örneklerini daha da geliştirdiler; siperlikli maskeyi ise seri üretime hazır hale getirdiler. Bu hafta 5 bin adetin üzerinde ekipmanı üreterek hastanelerimize dağıtacağız. Tıbbi destek ekipmanları üretmeye, yaşadığımız bu zorlu süreçte sağlık personelimize destek olmaya devam edeceğiz. Ürettiğimiz ekipmanlara çok sayıda ihtiyaç olduğu bilgisini alıyoruz. Kendi üretim kapasitemizi kullanmanın yanı sıra üretmeye başladığımız ve hekimler tarafından doğrulanan ekipmanların tasarımlarını ilgilenen firmalara da açacağız. Bu tasarımları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar da üretebilir.



Ekipmanlara PDF formatında 2 boyutlu teknik resimler ve CAD data (IGES/PARASOLID) formatında yayınlayacağımız https://tofas.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Böylelikle başka firmaların da gerekli tıbbi standartlarda hızla üretim yapmasına olanak sağlayarak, yüksek sayılara ulaşılmasına destek olmak istiyoruz."



"TOFAŞ'IN SALGINLA MÜCADELEYE DESTEĞİNİN DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM"



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bursa Sağlık İl Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkçı da Tofaş'ta üretilen, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabinlerinin sağlık görevlilerinin sıhhati açısından önem taşıdığını belirtti.



Yeni tip koronavirüs salgının yaşandığı bu kritik günlerde ülkece kenetlenme ve birlik olmanın kıymetine de değinen Kaşıkçı, "Ülke genelinde tüm sağlık personeli büyük bir özveri ile çalışmayı sürdürüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Virüsle mücadele eden hastalarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Tofaş'ın sağlık çalışanlarına verdiği değer ve üretim gücünün bir kanıtı olan bu üç önemli ekipmanın yapımında emeği geçen her kademedeki çalışana içtenlikle teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte de belirlenen plan doğrultusunda, Bursa'nın en önemli sembollerinden Tofaş'ın salgınla mücadeleye desteğinin devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



EKİPMANLAR SAĞLIK PERSONELİNİN EN ÜST SEVİYEDE KORUNMASI İÇİN GELİŞTİRİLDİ



Açıklamada verilen bilgilere göre, Tofaş fabrikasında üretilen ekipmanların tamamı yeni tip koronavirüs testleri esnasında, sağlık personelinin

en üst seviyede korunması için geliştirildi. Tüm hastane ve sağlık personeli için çok önemli olan ve hasta ile yüz yüze çalışırken personeli aerosollerden koruyan siperlikli maskeler için, yüksek adetlerde üretime imkan verecek şekilde kalıp üretimi tamamlandı; bu hafta seri üretime hızla geçilecek.

Entübasyon kabini de hastalardan numune alırken hemşire ve doktorların korunması amacıyla kullanılıyor. Kabin, hasta ya da virüs şüphesi olan kişi

bu kabinin içine girdikten sonra şeffaf olan ve izole edilmiş delikleri olan ön kısımdan sağlık personelinin numune alma işlemini yapabileceği şekilde

tasarladı. Bu şekilde sağlık çalışanı örnekleri güvenli bir şekilde alabilirken, her kullanımdan sonra da kabininin içinde yer alan ultraviyole ışık sistemi ile dakikalar içerisinde bir sonraki hastaya kadar virüs yayılımına izin vermeyecek şekilde temizlenmesi sağlanıyor. “Biyolojik örnek alma kabini" ise entübasyon operasyonu sırasında, hastalar operasyon yatağındayken doktorları aerosollerden koruyor.



Tofaş mühendisleri, kabini tasarlarken yüksek enerjili mor ötesi ışın lambaları ile sterilizasyon sağlayacak sistemler geliştirdiler. Ayrıca, kabin içinde negatif basınç oluşumu elde edilerek, hem sağlık personelinin hem de test yapılan kişinin korunması sağlandı. Tüm bu geliştirmelerde konu uzmanı doktorların görüşleri alındı ve Tofaş Ar-Ge'de numune ürünler üzerinde doğrulamalar yapıldı.