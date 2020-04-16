Tofaş sağlık ekipmanları üretmeye devam ediyor

Pandemik durumun seyri dolayısıyla, sağlık risklerini azaltmaya yönelik alınan önlemler ile yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslim süreçlerini dikkate alarak Bursa’daki fabrikasında üretim faaliyetlerine kısa süre ara veren Tofaş, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede yoğun emek sarf eden sağlık çalışanları için tıbbi destek ekipmanları üretmeyi sürdürüyor. Şirket, üretimini gerçekleştirdiği ekipmanların teslimatını, ihtiyaç bildiren hastanelere İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştiriyor. İlk olarak Bursa Şehir Hastanesi ile başlayan teslimatlar, İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve İzmir dahil olmak üzere toplam 24 ildeki, 63 sağlık kuruluşuna ulaştırıldı. Tofaş bu süreçte toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske üretti.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu açıklamasında, “İl Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyon içinde sevkiyatları gerçekleştiriyoruz. Salgınla mücadelede kritik bir yere sahip olan sağlık çalışanlarını koruyucu ekipmanları üretmeyi, Tofaş Ar-Ge ve fabrikamız içindeki yetkinliklerimiz ve tedarik zincirimizin de gücünü değerlendirerek sürdürüyoruz. Üretim yapmakta olan diğer işletmelerin de bu ekipmanları hızla ve standartlara uygun şekilde üretebilmelerine destek olmak amacıyla ekipmanların tasarımlarını web sitemizde yayınladık. Bugüne kadar 8 farklı firma bu tasarımlardan faydalanarak üretime başladı. Hızlı bir şekilde sağlık kuruluşlarından gelen talebe cevap verebilmek için üretim gerçekleştirebilecek diğer firmaları da bu kaynaktan faydalanmaya davet ediyoruz. Tofaş olarak Nisan ayı sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ve 1300 adet sağlık personelini koruyucu kabin üretimi gerçekleştirerek, salgına karşı yürütülen seferberliğe destek olmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberlik ile yüksek üretim adetlerine ulaşılmasına vesile olacağımıza inanıyorum” dedi.