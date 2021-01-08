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Ekonomi
Haber Giriş: 08.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

TOBB’un ABD’deki ticaret merkezi açılıyor

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TOBB’un ABD’deki ticaret merkezi açılıyor
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Ticaret Bakanlığı’nın desteği, oda ve borsaların katkılarıyla ABD’de kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi’nin açılışı bugün yapılıyor.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, webinar yoluyla gerçekleştirilecek törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı bekleniyor. Şikago’da kurulan Türkiye Ticaret Merkezi, Türk iş insanlarına ABD’de her aşamada ‘tek durak ofis’ prensibiyle yardımcı olacak. Türk şirketleri için ofis, depo, showroom, lojistik gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra pazara giriş, şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası hizmetler verilecek.

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