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TOBB'dan ağustosta 4 bin 591 onay

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#TOBB#Onay#Rapor
TOBBdan ağustosta 4 bin 591 onay
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 10:40

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ağustosta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 7,39 artarak 4 bin 591 oldu.

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TOBB, ağustos ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 7,39 artışla 4 bin 591'e yükseldi.

En çok kapasite raporu düzenlenen il sıralamasında 1206 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Bu ili 323 raporla Ankara ve 305 ile Bursa izledi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Ağustos 2023'te 97 bin 8 iken geçen ay yüzde 1,43 azalışla 95 bin 625'e geriledi.

Çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 4 milyon 7 bin 814 olarak hesaplandı.

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#TOBB#Onay#Rapor

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