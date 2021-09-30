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TOBB’dan AFAD’a 50.5 milyon lira yardım

#TOBB#AFAD#Süleyman Soylu
TOBB’dan AFAD’a 50.5 milyon lira yardım

TOBB ile bağlı oda ve borsalar tarafından doğal afetler için toplanan yardımlara ilişkin çek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer’e takdim edildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ve sel afeti yardım kampanyasına 961 milyon 351 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi. Soylu, iş insanlarının kendilerine gelerek taleplerini dile getirdiğini bildirdi. Süleyman Soylu, kaskosu ve sigortası olmayan 1861 aracın yüzde 80 üzerindeki zararlarının da karşılandığını bildirdi.

64.1 MİLYON TL’YE ULAŞTI

Toplanan nakdi yardımları bugün AFAD’a aktardıklarını bildiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kampanya kapsamında 50.5 milyon lira toplandığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Arhavi’de meydana gelen sel dolayısıyla ihtiyaç duyulan acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Artvin Valiliğine 3.5 milyon lira, Antalya bölgesinde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Antalya Valiliğine 5 milyon lira gönderdik. Bu kapsamda afet bölgelerine gönderilen ayni yardımların yaklaşık tutarı 13.6 milyon liradır. Afetlerin başladığı tarihten bu yana ayni ve nakdi yardımlarımızın genel toplamı 64.1 milyon liraya ulaştı” dedi.

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#TOBB#AFAD#Süleyman Soylu