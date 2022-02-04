TOBB’dan 154 yeni okul

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 81 ile 81 okul projesinin ardından şimdi de 154 ilçeye 154 okul yapacak. Konuyla ilgili protokolü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzaladı. Özer “Bakanlık döneminde şimdiye kadar attığım en güzel imza” ifadesini kullandı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yılın eğitimde önemli dönüşümlerin yaşandığı devrimsel bir süreç olduğunu söyledi. Daha önce 200 binler seviyesinde olan derslik sayısının 850 bine çıktığını, 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmeni içeren devasa bir sistemden bahsettiklerini belirten Özer, bu rakamın 150’ye yakın ülkenin toplam nüfusundan fazla bir rakama denk geldiğini belirtti. Buna paralel olarak işgücü piyasasına yönelik nitelikli insan kaynağını artırmak için de çaba sarf ettiklerini vurgulayan Özer, “Yeni projeler, yeni atılımlar hayata geçiriyoruz. Küçük ve orta ölçekli KOBİ’ler için mesleki eğitim merkezleri çözüm merkezi. Bu merkezler aynı zamanda ahilik kültürünün de tecessül ettiği yerler” dedi. Mesleki eğitim merkezlerine kaydolanlara devlet tarafından bin 275 TL verildiğini, kalfalığa yükselenlerde ise bu rakamın 2 bin 175 TL olduğunu kaydeden Özer, bunun sonucu olarak bir ay gibi bir sürede katılımcı sayısının 156 binden 280 bine çıktığını belirtti. Özer, “2022’nin sonuna kadar 1 milyon kişiyi mesleki eğitim merkezleriyle buluşturmak istiyoruz. Herhangi bir meslek öğrenmek isteyenler gidip kaydolabilecek. ‘Aradığım elemanı bulamıyorum, kalfa-çırak bulamıyorum’ sözünü tarihin çöplüğüne atmış olacağız” dedi.

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3.6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Yakın zamanda ise TOBB Yönetim Kurulu’nun da aldığı kararla 81 ilde 81 okul yaptırıldığını belirten Hisarcıklıoğlu ise şunları söyledi: “Tüm bu okul yatırımları için, bugünkü değerleriyle, tam 1 milyar 900 milyon liralık yatırım harcaması gerçekleştirdik. Ayrıca yurtdışında da 8 eğitim yatırımını hayata geçirdik. Bununla da yetinmedik. Her sene, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olduk. 2002 yılından bu yana, 81 İl’de, 200 bin öğrenci kardeşimize, eğitim yardımında bulunduk. Bulunmaya da devam ediyoruz. Pandemi döneminde, uzaktan eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere, odalarımızın ve borsalarımızın da desteğiyle, 30 bin tablet bilgisayar dağıttık. Tüm bu yardımların da maddi boyutu 452 milyon lirayı buldu. Ülkemizi ve iş dünyamızı geleceğe taşımak üzere, 2003 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurduk. Yaklaşık 6 bin lisans ve lisansüstü öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitemizden, 9 binden fazla mezun çıktı. TOBB ETÜ için gerçekleştirdiğimiz yatırım harcamaları da 1 milyar 175 milyon lirayı buldu. Özetle, TOBB olarak, eğitime yönelik yapmış olduğumuz yatımların ve desteklerin toplam hacmi, 3 milyar 587 milyon liraya ulaştı.” Aynı zamanda mesleki eğitimde reform hareketini başlattıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Böylece, 81 ildeki 116 mesleki ve teknik anadolu lisesini, gençlerimiz için umut ve uzmanlık kapısı haline getirdik” ifadelerini kullandı.

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SAYI 307’YE ÇIKIYOR

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Bugün de burada, camiamız ve ülkemiz açısından, yeni ve çok önemli bir girişimi başlatmanın, gururunu ve sevinci yaşıyoruz. 81 ilde 81 okul projemizin sonuna geliyoruz. Ama burada durmuyoruz, yeni ve daha büyük bir işe girişiyoruz. 154 İlçede 154 yeni okul için harekete geçiyoruz. Odalarımızın ve borsalarımızın faaliyet gösterdiği 154 ilçemize daha, yeni okullar kazandırıyoruz. Bugün imzalayacağımız protokolle birlikte ise, TOBB tarafından ülkemize kazandırdığımız eğitim tesisi sayısını 307’ye ulaştırmış oluyoruz.”

7 ŞUBAT’TA OKULLAR AÇILACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Şubat’ta okulların yüz yüze eğitim için açılacağını da açıkladı. Özer, “7 Şubat’ta inşallah aynı kararlılıkta okul öncesinden liseye kadar yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Omikron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz. Son 5 ayda şunu gösterdik, bir toplum içindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır. 7 Şubat’ta aynı kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.