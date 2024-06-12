TOBB ve ICC’den Paris’te yeni anlaşma

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Anlaşma, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile ICC Genel Sekreteri John Denton tarafından Paris’te düzenlenen ICC Dünya Konseyi toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.

Beş maddelik bir eylem planını içeren anlaşma bir yıllık süreci kapsıyor. Yapılan anlaşmada yer alan konular ise şunlar: “TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin de desteğiyle incoterms, uluslararası ticaret finansmanı, tedarik zinciri finansmanı, yeşil pazarlama ve ICC küresel öğrenme programlarının Türk iş dünyasının hizmetine sunulması. Sürdürülebilir ticaret ve sürdürülebilir ticaretin finansmanına ilişkin ICC Bankacılık Komisyonu ile birlikte Türkiye’de bilgilendirme toplantılarının yapılması. ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi, TOBB - ICC işbirliğinde, KOBİ’lerin elektronik ihracat yeteneklerini geliştirmeye ilişkin Dijital İhracat Programı’nın (DEEP) Türkiye’de uygulanması. ICC Genesis ve ICC Menşe Belgeleri bilgilendirme toplantılarının yapılması. Yıl boyunca ICC Tahkim, Dünya Odalar Federasyonu kapsamında ortak etkinlikler düzenlenmesi.”