TOBB ve Halkbank’tan KOBİ’leri rahatlatacak finansman anlaşması

Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan TOBB çatısı altındaki 1,5 milyon işletme yararlanabilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Paraf ticari kredi kartı sayesinde esnafın vadeli mal alım satımı, bankalardan kredi çekmekte ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona ereceğini söyledi. Bu kartın, tedarik zincirinin güven içinde işlemesini sağladığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Bu kart ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılıyor. Bu sayede çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malımızı satacağız. Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1.5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapacak. Yani kısaca, mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak.”

TAHSİLAT GARANTİSİ

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da söz konusu anlaşmayla halkın bankası olarak, tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getirdiklerini vurguladı. Arslan, TOBB üyelerine sunacakları avantajlara değinirken şunları söyledi: “Bu anlaşmanın kartı, üzerinde TOBB logosu da bulunan Paraf KOBİ Kredi Kartı olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı, sahiplerine yapacakları satın alımlarda, esnek taksit ve vade imkanı sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye iş yerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle, tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek.” Arslan, Paraf KOBİ ile birlikte Paraf Esnaf ve Paraf Business’tan oluşan Paraf Ticari Kartlar Ailesi’nin tüm kampanya ve imkânlarının, Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki 1.5 milyon TOBB üyesi işletme için de geçerli olacağını bildirdi.