TOBB: Karlılık düşünecek şirket seçecek dönem değil, kamu bankaları: Özverili kesintisiz destek veriyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu koronovirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kefalet kapasitesinin 250 milyar lira artırıldığını ancak bu kredilerin bankalar tarafından finansman sorunu yaşayan firmalara ulaştırılmasında sıkıntılar olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu’nun dün bir açıklama yaparak tüm bankaları eleştirmesine akşam saatlerinde kamu bankaları tarafından cevap geldi. Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada Hisarcıkloğlu’nun kamu bankalarına yönelik haksız ve gerçek dışı eleştirileri olmuştur. İş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmiyoruz” denildi.

CİRO KAYIPLARI VAR

“Tüm bankalarımızı, sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum” diye Hisarcıklıoğlu, tüm dünyanın koronavirüs salgını dolayısıyla oldukça zor bir dönemden geçtiğine, bu dönemde Türkiye’de de birçok işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durdurduğuna dikkat çekti. Birkaç sektör dışında tüm firmalarda ciddi ciro kayıpları olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, devletin bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri olduğuna dikkati çekerek, her üç tedbirin de firmaların faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli olduğunu belirtti.

BAŞVURU BİLE ALMIYORLAR

Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF kefalet kapasitesinin 250 milyar lira artırıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Ancak 81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından ‘limit bitti’ denilip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımıza değil de kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum; bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80’ini üstleniyor. Tüm bankaları, sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum.”

İŞ TUTUŞUMUZLA ÖRTÜŞMEYEN ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMİYORUZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun eleştirileri üzerine kamu bankaları adına ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bugün Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıkloğlu’nun sosyal medya üzerinden; Kamu Bankalarına yönelik haksız ve gerçek dışı eleştirileri olmuştur.Tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, ülkemizin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek vermekteyiz. Kamu bankaları olarak, iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz” denildi.