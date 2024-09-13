TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında Mutabakat Zaptı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Tuzcu, ABD Ticaret Odasının bu ziyaretinin, şu ana kadar yapılanlar arasında en etkileyici ve kapsamlısı olduğunu, ABD'li heyetin 2 gün içinde tüm sektörlerden paydaşlarla bir araya geldiğini ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Son yıllarda ABD'li şirketlerin Türkiye'ye, Türk şirketlerin de ABD'ye yatırımlarının arttığına işaret eden Tuzcu, "ABD şirketlerinin toplam yatırımı 15 milyar dolara yakın seviyede. İkili ticaret hacmi ise 34 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştı, bu sene 40 milyar dolara ulaşabilme olanağı mevcut. Gündemimizde ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefini yakalamak var." diye konuştu.

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Tuzcu, ABD ile son 1,5 yılda ilişkilerin gidişatına değinerek, süregelen ekonomik ortaklığın devam edeceğini söyledi. Başta savunma ve dijital dönüşüm gibi kritik sektörler olmak üzere pek çok alanda, Türkiye ve ABD işbirliğinin sürdüğünün altını çizen Tuzcu, bu kapsamda işbirliklerinin artarak devam edebilmesi için vize uygulamasında iyileştirme yapılmasını beklediklerini kaydetti.

TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı ile gelecek 2 yılın çalışma planının belirleneceğine değinen Tuzcu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

"ABD'Lİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Birlik ve ABD Ticaret Odasının uzun süredir birlikte çalıştıklarını anlattı. Bu yılki eylem planlarında Türkiye'de ve ABD'de bir dizi ortak etkinlik üzerinde anlaşma sağladıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD Ticaret Odası Bölge Ofisi, Birliğimiz İstanbul Ofisinde hizmet sunmaya devam edecek. Türkiye-ABD iktisadi ilişkilerinin farklı yönlerini ele alacak ortak kavram kağıtları hazırlayacağız. Sağlık sektöründe pazara giriş, yerelleşme ve fiyatlandırma konularında workshoplar düzenleyeceğiz. Türkiye'de ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileri ile Türkiye'den üst düzey yöneticileri bir araya getirecek bir etkinliği organize edeceğiz. Türkiye ve ABD'de yatırım konferansları gerçekleştireceğiz. Karşılıklı ticaret heyetleri oluşturacağız. Deprem sonrası yeniden inşa, sağlık, savunma, iklim değişikliği, enerji, bilişim ve iletişim teknolojileri, dijital ekonomi (e-ticaret), turizm, altyapı ve kadın girişimciliği konularındaki işbirliğini güçlendirecek faaliyetler hazırlayacağız. Başta Kazakistan olmak üzere üçüncü ülkelerde işbirliğini güçlendirecek ortak faaliyetler yapacağız."

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Hisarcıklıoğlu, şu anda Türkiye'de 2 bine yakın Amerikan şirketinin faaliyet gösterdiğini ve toplam yatırımlarının 15 milyar dolara yakın olduğunu aktardı. Türk şirketlerinin de ABD'ye 11 milyar dolar civarında yatırım yaptığına değinen Hisarcıklıoğlu, "ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. TOBB olarak Chicago'da ikili yatırım ve ticarete katkı sağlayacak Ticaret Merkezi'ni faaliyete geçirdik. Bu merkezin sağladığı destekle firmalarımız ABD piyasasına daha kolay girme imkanı buluyor. ABD'li şirketleri de bu Ticaret Merkezinin hizmetlerinden yararlanmaya davet etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İlişkilerin düzeyinin, iki müttefik ülke için olması gereken noktaya yükseltmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin, daha liberal kurallarla düzenlenmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

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"TOBB İLE ÇALIŞMAKTAN HEP ÇOK MUTLU OLDUK"

ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ise işbirlikleri için TOBB'a teşekkürlerini iletti.

Choksy, 115 ülkenin ticaret ve sanayi odalarını ve birliklerini bir çatı altında toplayan Dünya Odalar Federasyonunun (WCF) Başkanlığına seçilen Hisarcıklıoğlu'nu tebrik eden Choksy, şöyle konuştu:

"Türkiye ve ABD ilişkileri giderek artıyor. Etkinlik kapsamında, pek çok farklı sektörden, çok sayıda şirket temsilcisi ile Türkiye'ye geldik. İkili ticaret hacminin geliştirilmesi için birtakım önerilerimiz var, bu çerçevede özel ve kamu sektörü diyaloğundan da bahsettik. TOBB ile birlikte çalışmaktan hep çok mutlu olduk. Gelecek yıl çok daha sağlam ve odaklanmış şekilde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu çerçevede, iş heyetleri etkinlikleri düzenleyeceğiz."

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Choksy, savunma, e-ticaret, kurumlar vergisi gibi pek çok alanda görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve önemli konuları ele aldıklarını aktardı. Çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergiler getiren Section 232 uygulamasının kaldırılması için çalıştıklarına dikkati çeken Choksy, iş insanlarının vize erişiminin kolaylaştırılmasını ve Gümrük Birliğinin modernize edilmesini desteklediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Choksy, TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.