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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Tarım ve hayvancılık işini asla ihmal etmememiz gerektiğine inanıyoruz

#Rifat Hisarcıklıoğlu#Tarım#Hayvancılık
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Tarım ve hayvancılık işini asla ihmal etmememiz gerektiğine inanıyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen müşterek oda toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tarım ve hayvancılık işini asla ihmal etmememiz gerektiğine inanıyoruz. Biz de TOBB olarak, ticaret borsalarımızla birlikte, tarım sektörünü geliştirecek projeler ve çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

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KTB’de düzenlenen toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KTB Başkanı Recep Bağlamış, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve KTB üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, tarım en önemli ve stratejik sektörlerimizden birisidir. Zira, tarım başka alanlara benzemez. Her şey yolunda giderken, önemi göz ardı edilir. Ama fırında ekmek yoksa, işte o zaman ne kadar stratejik olduğunun farkına varılır. Allah yokluğunu göstermesin, ama tarımın gerçek değeri, ancak yokluğunda anlaşılır. Bugün tedbir almazsak, ucuz diye her şeyi ithal etmeye kalkarsak, boğazımızdan dışa bağımlı hale geliriz. Gıda güvenliğimiz de tehlikeye girer. İşte pandemi dönemi de; tarım ve hayvancılığın nasıl stratejik bir sektör olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Önce kendine yeten, sonra çevresine yeten ülke olmanın önemini yaşadık. O sebeple sizlerin burada yaptığınız işi çok önemli görüyorum."

Tarım ve hayvancılığın önemine değinen Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

"Tarım ve hayvancılık işini asla ihmal etmememiz gerektiğine inanıyoruz. Biz de TOBB olarak, ticaret borsalarımızla birlikte, tarım sektörünü geliştirecek projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Sizlerin görüş, öneri ve sıkıntılarını, siyasi iradeye iletiyoruz, çözüm yolları arıyoruz. Özellikle tarım ve hayvancılıktaki, yakıt, gübre, yem gibi girdi maliyetlerindeki yüksek artışların, sıkıntıya yol açtığı görüyoruz. Verilen desteklerin, en az girdi maliyetlerindeki artış seviyesinde olması gerektiğini de söylüyoruz. Burada bir defa daha memnuniyetle şahit oldum ki, Kayseri Ticaret Borsamız, şehrimize değer katacak her işin, her yatırımın peşinde oldu ve hayata geçmesini sağladı. İç Anadolu'nun en modern canlı hayvan borsasını ve pazar yerini kurmaya başladı"

KTB Başkanı Recep Bağlamış ise şu ifadeleri kullandı:

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"Dünyanın ve ülkemizin beklemediği ve doğal olarak hazırlıklı olamadığımız pandemiye rağmen 2021 yılında da Kayseri iş dünyası olarak üretmeye, çalışmaya, ihracat yapmaya, yeni pazarlar bulmaya ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Büyük fedakarlıklar gösterdik, zarara uğradık ama pes etmedik. Bazı sektörlerimizde büyük kayıplar verdik ki özellikle hizmet sektörleri, yeme içme mekanları, turizm tesisleri bunların başında gelmektedir. Pandemi sürecinde tarım sektöründeki büyüme periyodik olarak devam etti. Tarım sektörü 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,5 büyüme kaydetti. Böylece üst üste on çeyrektir tarım kesintisiz büyüdü. Tarım sektörü ekonominin lokomotifidir. Büyüme hızımızdaki bu rakamların böyle sürmesi halinde tarım sektöründeki büyüme 2020’nin de üzerinde gerçekleşecek. Bu bağlamda Türk ekonomisi ise ciddi kazanımlar sağlayacak."

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#Rifat Hisarcıklıoğlu#Tarım#Hayvancılık

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