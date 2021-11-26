TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücret önerisi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından 2022 asgari ücret zammı görüşmelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, “Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı. Asgari ücrette vergi kaldırılmalı. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli. Asgari ücret desteği artırılmalı. İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli” ifadelerine yer verdi.
Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli.— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) November 25, 2021
Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı
✔️Asgari ücrette vergi kaldırılmalı
✔️Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli
✔️Asgari ücret desteği artırılmalı
İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli.