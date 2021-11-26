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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücret önerisi

#Asgari Ücret#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlundan asgari ücret önerisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde artırılması, işletmelerin ise sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından 2022 asgari ücret zammı görüşmelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, “Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı. Asgari ücrette vergi kaldırılmalı. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli. Asgari ücret desteği artırılmalı. İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli” ifadelerine yer verdi.

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#Asgari Ücret#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu

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