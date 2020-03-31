MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan işletmelere "kısa çalışma ödeneği" çağrısı
GeriEkonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan işletmelere "kısa çalışma ödeneği" çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 13:38,Son Güncelleme:/

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan işletmelere "kısa çalışma ödeneği" çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan işletmelere "kısa çalışma ödeneği" çağrısı
Abone Olgoogle-news

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurması çağrısı yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen işletmelere, çalışanlarını ücretsiz izne göndermek yerine 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasına başvurmaları çağrısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, kısa çalışma ödeneği imkanına dikkati çekti.

İşletmelere, çalışanlarını korumaları ve istihdamı düşürmemeleri çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, "İhtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde. Çalışanlarınızı ücretsiz izne göndermek yerine kısa çalışma ödeneğine başvurun." ifadelerini kullandı.

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımında yer verilen TOBB'un hazırladığı videoda ise Kovid-19'a karşı hep birlikte mücadele edileceği vurgulanarak, faaliyetlerini azaltan veya durdurmak zorunda kalan tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneği başvurularının, Çalışma ve İşkur il müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda yapılabileceği kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle