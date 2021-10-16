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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Pandeminin üstesinden geleceğiz

#TOBB Başkanı#Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu#Pandemi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Pandeminin üstesinden geleceğiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu zamana kadar yaşadığımız pek çok sıkıntılı süreci nasıl aştıysak pandemin de üstesinden Türk özel sektörü olarak geleceğiz” dedi.

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Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın (YTSO) yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine katılan TOBB Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu protokol üyeleriyle açılış kurdelesini kesti. Törene Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da katıldı. Hizmet binasını gezen Hisarcıklıoğlu, konferans salonunda düzenlenen programda katıldı. Hisarcıklıoğlu, YTSO’nun Londra, Paris ve Berlin’deki odalarla aynı kalitede hizmet sunduğunu kaydetti. Yalova’nın geleceğinin parlak ve avantajlı olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, sağlık turizmi açısından da potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Sağlık turizmi için gelen turistlerin 10 kat daha fazla harcama yaptığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Yalova’nın bu konudaki avantajını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

'PANDEMİNİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

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Özel sektörün pandemi döneminden büyük bir şekilde etkilendiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Pandemi dönemi hiç bilmediğimiz bir denize açıldık. Böyle bir kriz görmedik. 100 sene önce dünyada var olan bir salgından sonra dünyanın karşılaştığı bir dönem ama en iyi şekilde adapte olabilmek için çalışmalarımızı sürdürdük. Sadece Yalova Ticaret Odası değil, 365 oda ve borsa başkanları video konferanslar ve whatshap gruplarıyla sizlerin bütün dertlerini birebir anlık olarak bize aktarıyorlardı. Ben de gece saatlerinde bile konuları bizzat bakanlara aktardım. Bunların büyük bir kısmı hızla acil olarak çözümüne kavuştu. Onlara da teşekkür ediyorum. Sizlerin görevi iletmek, bizim görevimiz zaten kanunlarda, yasalarda belirtilen şekilde ilgili kurumlara iletmek. İlettiğimiz konuların da çözüm merkezi hükümet, yerelde yerel idareciler, Türkiye genelinde de Ankara. Değerli kardeşlerim bir kere bizim kültürümüzde ve girişimci ruhumuzda umutsuzluk olmaz. Biz hiçbir zaman umutsuz olamayız. Umutsuz olsak ertesi sabah dükkanımızın kapısını açamayız. Bu zamana kadar yaşadığımız pek çok sıkıntılı süreci nasıl aştıysak pandemin de üstesinden Türk özel sektörü olarak geleceğiz." dedi.

Daha sonra programda YTSO’ya katkı sunan firmalara teşekkür plaketi verildi. YTSO Başkanı Tahsin Becan ve Oda Meclis Başkanı Muğlim Bağatar da TOBB Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye takdim etti.

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#TOBB Başkanı#Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu#Pandemi

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