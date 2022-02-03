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TOBB, 154 ilçeye 154 yeni okul kazandıracak

#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu#Milli Eğitim Bakanlığı
TOBB, 154 ilçeye 154 yeni okul kazandıracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü sayesinde, 154 ilçeye 154 yeni okul kazandırılacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “81 İl’de 81 okul projemizin sonuna geliyoruz. Ama burada durmuyoruz, yeni ve daha büyük bir işe şimdi girişiyoruz. 154 ilçede 154 yeni okul için harekete geçiyoruz” dedi.

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81 ile 81 okul kampanyasında son noktaya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eğitimde yeni bir projeye imza attı. TOBB’un eğitim hamlesi, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda düzenlenen protokol töreni ile kamuoyuna duyuruldu. Projenin detaylarının da açıklandığı törene, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve toplam 365 Oda - Borsa Başkanı katıldı.

TOBB, 154 ilçeye 154 yeni okul kazandıracak

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmasında, TOBB olarak Türkiye’nin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inandıklarını belirterek, “Bu vizyonla hareket ettik ve en önemli yatırım alanı olarak, ülkemize yeni okullar kazandırmaya ihtiyaç duyulduğunu gördük. TOBB Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla, 81 İlde 81 okul yaparak, milletimize ve şehirlerimize armağan ettik” diye konuştu.

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“3 MİLYAR 587 MİLYON LİRAYA ULAŞTI”

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak eğitime yönelik yaptıkları toplam yatırım ve desteklerin toplam hacminin 3 milyar 587 milyon liraya ulaştığını ifade ederek, “Özel sektör olarak, nitelikli çalışan bulamamaktan, mesleki eğitimin ihtiyaçları karşılamamasından şikayet ediyorduk. Mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğini artırmak, özel sektörün rolünü güçlendirmek istiyorduk. Mesleki eğitim, özel sektörün insan kaynağını karşılamada en önemli vasıta olsun istiyorduk. Bu bizim 20 senedir gündemimizde olan bir konuydu. Sağ olsun Bakanımız Mahmut Özer’den bu konuda hem büyük destek hem de önemli icraatlar gördük” dedi.

TOBB, 154 ilçeye 154 yeni okul kazandıracak

“154 İLÇEDE 154 YENİ OKUL İÇİN HAREKETE GEÇİYORUZ”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sektör ve Türkiye açısından yeni ve çok önemli bir girişim başlattıklarını ve bunun gururunu ve sevincini yaşadıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:
“81 İl’de 81 okul projemizin sonuna geliyoruz. Ama burada durmuyoruz, yeni ve daha büyük bir işe şimdi girişiyoruz. 154 ilçede 154 yeni okul için harekete geçiyoruz. Odalarımızın ve Borsalarımızın faaliyet gösterdiği 154 ilçemize daha, yeni okullar kazandırıyoruz. İlçelerimize, hayırlı ve uğurlu olsun. Hamdolsun, bir zamanlar uzak birer hedef olarak duran eğitim ve sosyal sorumluluk projelerini, bugün gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.”

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bugün imzaladıkları protokol ile TOBB tarafından Türkiye’ye kazandırılan eğitim tesisi sayısının 307’ye ulaştığının bilgisini vererek, yapılmış 153 okul ve yapılacak 154 yeni eğitim tesisine ilişkin bilgileri paylaştı.

TOBB, 154 ilçeye 154 yeni okul kazandıracak

“EĞİTİME YAPILAN YATIRIMDAN ASLA ZARAR EDİLMEYECEĞİNİN BİLİNCİYLE ÇALIŞIYORUZ”

Hisarcıklıoğlu, eğitime yapılan yatırımların asla zarar edilmeyeceğinin bilinciyle çalıştıklarına dikkati çekerek, “Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye’nin girişimci gücü olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi kurucusu ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün vurguladığı gibi; ‘Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milletinin sanatı, iktisadı ve edebiyatı gelişecektir.’ Okullarımız ülkemizin geleceğine, gençlerine ve yarının liderlerine armağan olsun” dedi.

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Tören, Bakan Özer’in konuşması ile devam etti. Söz konusu protokol ile TOBB, 26 ilk-orta okul, 67 lise, 11 fakülte, 21 öğrenci yurdu, 13 kapalı spor salonu, 6 atölye ve laboratuvar benzeri tesis, 1 üniversite, yurt dışında yapılan 8 okul olmak üzere 153 okul ve yeni yapılacak 154 okul ile toplamda 307 okulun hayata geçirilmesine öncülük etti.

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