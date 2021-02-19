TMSF’ye devredilen bankalardan 23.2 milyar dolarlık tahsilat

Devletin zirvesinde yaşanan Anayasa kitapçığı fırlatma olayı ve onun tetiklediği 2001 krizinin üzerinden 20 yıl geçti. Borsa ve döviz kurlarının hızla değer kaybettiği olayın ardından, ekonomi önemli ölçüde küçüldü, bankalara el koyma süreci hız kazandı. AA muhabirine olayın bankacılık sektörüne etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, bugüne kadar Fon’a, 24’ü 2003 yılından önce olmak üzere, toplam 26 bankanın devredildiğini söyledi.

TAHSİLAT BAŞARISI

Bu bankaların etkin, süratli ve kamuya en az maliyet yükleyecek şekilde çözümlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan TMSF Başkanı Gülal, tamamen batık bankaların sistemden güveni zedelemeden çıkarılması ve yaşatılması mümkün olan bankaların ise sisteme yeniden kazandırılmasının sağlandığını anlattı. Gülal, banka çözümleme sürecinde TMSF’ye devrolan bankalara, çoğu 2000 ve 2001 yıllarında olmak üzere, tarihi değerlerle ana para olarak 31.6 milyar dolarlık kaynak aktarıldığı bilgisini vererek, “TMSF’nin 31 Aralık 2020 itibarıyla banka çözümleme ve alacak takip gelirlerinden sağladığı toplam tahsilat tutarı finansal gelirler dahil 23.2 milyar dolara ulaşmıştır. Ulaşılan tahsilat rakamı uluslararası ölçekte örnek gösterilen çok yüksek bir geri kazanım oranını ifade etmektedir. TMSF, kendisine verilen yasal yetkilerle üstün bir tahsilat başarısı elde etmiştir” diye konuştu.

64 MİLYAR TL REZERV

Ocak 2021 itibarıyla 64.1 milyar lira rezervlerinin bulunduğunu aktaran Gülal, “Rezervimizin sigortalı mevduatı karşılama oranı yüzde 7.4’tür. Dünyada kabul gören oran ise yüzde 3 seviyesidir. Dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından biriyiz” dedi.