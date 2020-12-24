TMSF’den eğitime 200 milyon TL katkı

TMSF, ilk etapta temeli atılan 4 okul ile eğitime toplam 200 milyon liralık katkı yapacak. Üsküdar’da inşa edilecek iki okulun ise ihalesi ocak ayında yapılacak. Okullarda 2021- 2022 eğitim- öğretim yılında ders başı yapılması hedeflenirken, TMSF, geçtiğimiz aylarda da Milli Eğitim Bakanlığı’nın tablet kampanyasına 20 milyon liralık destek sağlamıştı.

OKULLARI SEVSİNLER

Okulların temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bu nitelikli okul binaları ile TMSF tarafından verilen bu katkı; binlerce çocuğumuzun eğitim gördüğü mekânı ferahlatacak. Çocuklarımız, günlerinin çoğunu okullarında ferah ortamlarda geçirsinler; hem eğitim gördükleri hem de oyun oynayıp eğlendikleri, spor yapıp dinlendikleri mekânlar olarak okullarını çok sevsinler istiyoruz. Bunun yolu da daha çok dersliğe sahip olmaktan, yeni okul binaları inşa etmekten geçiyor” dedi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da, dün teröre hizmet eden kaynakların, bugün milletimizin evlatlarının hizmetine sunulmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Gülal, “Temellerini attığımız, Fatih’te 24, Çekmeköy’de 24, Eyüp Sultan’da 32 ve Sultanbeyli’de 24 derslik olmak üzere 4 ilçemizdeki 4 okulda toplam 104 dersliği kapsayan projemizin, başta ülkemize ve milletimize, eğitim camiasına ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Üsküdar’daki 2 okulumuzun ihalesini de ocak ayı içinde bitirmeyi planladığımızı ve birisi 16 derslikli ilköğretim ve 4 derslikli anaokulu, diğeri de ortaokul düzeyinde ve 19 derslikli 2 okulumuzu da hesaba katarsak toplam 143 derslik sayısına ulaşmış olacağımızı sizinle paylaşmak istiyorum” dedi.