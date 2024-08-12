TMSF'den Burj Al Babas projesi açıklaması

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TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, Burj Al Babas Projesi'nde "yabancı yatırımcı" iddiasına yanıt verildi.

"TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Burj Al Babas Projesi'ni tamamlamak için ABD'li yatırımcılarla görüşüldüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, basın yayın organlarında yer alan haberlerin aksine, ABD merkezli Nova Grup Holding ile şirkette yetkili olan kayyım temsilcileri arasında herhangi bir görüşmenin olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, bu süreçte spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edilerek, yarım kalan projenin tamamlanmasıyla ilgili yeni gelişmeler oldukça bilgilendirilmelerin yapılacağı duyuruldu.

TMSF, Burj Al Babas Projesi'nin sahibi olan şirket ve şirket ortaklarıyla bağlantılı 17 şirket hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile verilen kayyımlık görevine devam ediyor.