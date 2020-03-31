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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 15:51,Son Güncelleme:/

TMSF'den 20 milyon lira destek

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TMSF'den 20 milyon lira destek
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek verdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek sağlayacak.

TMSF'den yapılan açıklamada, fonun, yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağlayacağı bildirildi.
Açıklamada, "Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak." denildi.

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