TMSF zaman aşımı sorgulama! Bankalarda unutulan para sorgulama ekranı

TMSF 10 yıldır hareket görülmeyen hesapları 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle devralacak. Zamanaşımına uğramak üzere olan hesapları sistemlerine ekleyen TMSF, bankalarda kalan paraların sorgulanmasına imkan tanıyacak. Peki, TMSF zamanaşımı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Peki, TMSF zaman aşımı sorgulama nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TMSF ZAMANAŞIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TMSF ZAMANAŞIMI SORGULAMA HİZMETİNİ E-DEVLET İLE YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu hizmeti kullanarak son 10 yıldır hareket görmeyerek zamanaşımına uğramış ve bu yıl 15 Haziran’dan sonra TMSF’ye devredilecek hesaplarınızı listeleyebilirsiniz. Bu hizmet yalnızca TMSF veri tabanında T.C. Kimlik Numarası kayıtlı olan kişiler kapsamında sunulmaktadır. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan hesaplarla ilgili olarak https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr adresinden sorgulama yapılabilir.