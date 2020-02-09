TMSF zaman aşımı sorgulama! Bankada unutulan para sorgulama sistemi!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı (TMSF) son 10 yıldır hareket görülmeyen hesapların kamuya devrolacağını açıkladı. 2009 yılından bu yana hiçbir şekilde işlem olmayan hesapların TMSF'ye devri, 15 Haziran tarihinden sonra yapılacak. Peki, TMSF zaman aşımı sorgulama nasıl yapılacak? İşte, bankalarda kalan para sorgulama işleminin yapılabileceği TMSF zaman aşımı sorgulama ekranı

TMSF ZAMANAŞIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TMSF ZAMANAŞIMI SORGULAMA HİZMETİNİ E-DEVLET İLE YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu hizmeti kullanarak son 10 yıldır hareket görmeyerek zamanaşımına uğramış ve bu yıl 15 Haziran’dan sonra TMSF’ye devredilecek hesaplarınızı listeleyebilirsiniz. Bu hizmet yalnızca TMSF veri tabanında T.C. Kimlik Numarası kayıtlı olan kişiler kapsamında sunulmaktadır. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan hesaplarla ilgili olarak https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr adresinden sorgulama yapılabilir.

TMSF NEDİR?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF/Fon), kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. TMSF, Başkan ve üyelerden müteşekkil Kurul ile Başkana bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Başkanlık teşkilatından oluşur. TMSF görevini yaparken bağımsızdır.

TMSF görevlerini, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, OHAL kapsamında KHK ile yapılan bazı düzenlemelerin değiştirilerek kabul edilmesine ilişkin 6758 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir.