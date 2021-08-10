TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.



Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin Şanlıurfa'da bulunan tek katlı fabrika binası ve arsası ile fabrikada bulunan makine, ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor.



Muhammen bedeli 24 milyon 750 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.



İhale, 7 Eylül 2021'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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