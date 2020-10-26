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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 10:31 |  Son Güncelleme:

TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı

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TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı
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Muhammen bedeli 1 milyar 126 milyon lira olarak belirlenen Naksan Plastik'in Gaziantep'teki fabrikasıyla ilgili tüm mal, hak ve varlıklarının satışına yönelik ihale 18 Aralık'ta yapılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Gaziantep'teki fabrikasıyla ilgili tüm mal, hak ve varlıklarını satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Naksan Plastik'e kayyım olarak atanılmasının ardından fon kurulu kararıyla oluşturulan Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan endüstriyel shrink film, strech film, palet örtüleri, ağır izmet torbaları, sera örtüleri, malç filmleri, ev tekstil ambalajları, fleksibıl ambalajlar ile her türlü baskılı baskısız torba ve poşetlerin üretimini yapan fabrikayla ilgili mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 1 milyar 126 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.
İhale, 18 Aralık saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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