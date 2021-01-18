TMSF devleri satışa çıkarıyor

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding, Koza Altın gibi büyüyen ve kâr eden şirketlerin hukuki süreci tamamlanmadan satışının mümkün olmadığını söyledi. TMSF’nin faaliyetlerine ilişkin düzenlediği sohbet toplantısında konunaş Gülal, 15 Temmuz’dan sonra Fon yönetimine geçen şirket sayısının 797 olduğunu belirtti. Gülal, şirketlerin aktif olarak yüzde 64, öz kaynak büyümesinin de yüzde 60 seviyesine geldiğini kaydederek, “TMSF kayyumu döneminde irtifa kaybeden herhangi bir şirketimiz olmadı” dedi. Gülal, şirketlerle ilgili yol haritasının çizilmesi için hukuki süreçlerin kesinleşmesi gerektiğini kaydederek, “Özellikle içi boşaltılmış şekilde devraldığımız şirketler var. Naksan Grubu ve Aynes gibi zarardaki şirketleri çalışır hale getirdik. Naksan ve Royal Halı’da satış süreci yaşadık ama talihli olmayınca (İhaleyi ileri tarihte tekrarlarız) diye öteledik” diye konuştu.

Fon’da 8-10 tane büyük grup olduğunu ifade eden Gülal, “Bu gruplar toplam aktifin yüzde 80’ine tekabül ediyor. Bizim konsantrasyonumuz bunların üzerinde. Erciyes Anadolu Holding, Yargıtay aşamasında, müsadere kararı çıktı. Koza’da da müsadere kararı çıktı ama istinaf aşamasında. Diyoruz ki (Koza Altın, altın üretiyor, eğer hukuki süreçleri kesinleşirse bunu Türkiye Varlık Fonuna devredebiliriz), bu bir opsiyon. Erciyes Anadolu Holding’de çok ciddi bir yapılanmaya gittiler, markaları ayırdılar. Halka arz bir metot olabilir. Pırıl pırıl şirketlerimiz var, şartlar oluştuktan sonra satış da gündeme gelebilir. Her halükarda hukuki süreçlerinin kesinleşmesi lazım ki bu projeksiyonları daha sağlıklı yapalım. 2021’de Aynes Gıda, Alfemo Mobilya, Aker Tekstil, Mark Antalya AVM ve Central Hospital’ın satışı düşünülüyor” diye konuştu.

ATAŞEHİR MODERN SATIŞINDAN 1 MİLYAR

Gülal, Balkaner Grubu’na yönelik çalışmalar kapsamında Ataşehir’de “Ataşehir Modern” adında bir inşaat projesi yürüttüklerini dile getirerek, “Lansman yaparak satışa çıkacağız. Bin 113 konutluk, 3 bloklu bir proje. 70 ticari alan var, 1 artı 1’den, 5 artı 1’e kadar farklı büyüklükte daireler var. Oradan 1 milyar lira kamu alacağı tahsili yapabiliriz diye öngörümüz var. Onunla da Balkaner dosyasını kapatmış olacağız” dedi.

KOZA ALTIN’IN SATIŞI DA MÜMKÜN

KOZA Altın’ın Türkiye Varlık Fonu’na devrine ilişkin soru üzerine Gülal, “Öyle bir ihtimal var. Sonuçta Varlık Fonu, Türk Madencilik AŞ diye bir firma kurdu. Varlık Fonu’nun elindeki şirketlere baktığımızda oraya mobilyayı koyamazsın ama Koza altın üretiyor ve stratejik de bir firma. Koza Altın ülkede üretilen altının üçte birini üretiyordu. Projeksiyon olarak söylüyorum, hukuki süreci kesinleşince Varlık Fonuna devredebiliriz.

İADE EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

HUKUK reformuna ilişkin çalışmaların hatırlatılması üzerine Gülal, “Bu şirketlerin hukuk reformuyla iade edilmesi söz konusu değil. Bunu çok net olarak ifade edeyim. Şu an hukuki süreçler kesinleşmediği için mülkiyet hakkı hala eski sahiplerinde. Bundan bir dönüş olma ihtimali terörle mücadele noktasında çok mümkün değil” diye konuştu.

Fİ YAPI’DA ÇÖZÜM ZOR

TMSF kapsamında yönetilen inşaat şirketlerinden Fi Yapı konusunun çözümsüz olduğunu ifade eden Gülal, şirketin kasasında para olmadığını söyledi. Gülal, “Ne devlet ne TMSF geri alamayacağı bir kuruşu buraya koyar. Fi Yapı’nın Dikili’de bir tane adası var. Adanın satışıyla en azından mağduriyetlerin bir kısmını gideririz diye düşünüyoruz. Ada için 50 milyon euro değerleme yapıldı” diye konuştu.